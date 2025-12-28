◇バスケットボール ウインターカップ2025(12月23日〜29日)

高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」は27日、男子の準々決勝、4試合が東京体育館で行われました。

インターハイ王者の鳥取城北は北陸学院と対戦。前半で22点のリードを奪うと後半は相手の猛攻に遭い、4点差まで迫られますが65-61で逃げ切りベスト4進出を決めました。

昨年王者で2連覇を目指す福岡大附大濠は、高い攻撃力を発揮。3回戦では33得点13リバウンドと活躍した白谷柱誠ジャック選手がこの日も躍動し、チームトップの20得点7リバウンド。試合を終始優位に進め、81-67で勝利しました。

福岡県予選で福岡大附大濠に勝ち、1位で全国切符をつかんだ福岡第一は、試合開始から第3クオーターまで着実にリードを広げると、9点差で始まった第4クオーターでは相手の勢いにおされ24得点を奪われますが、最後は76-72で逃げ切りに成功し、次戦へと駒を進めました。

東山と八王子学園八王子との一戦は試合終盤まで拮抗した激戦に。東山は試合開始からビハインドの展開となりますが、第４クオーター残り2分に迫る時間で3Pシュートが決まり逆転。最後はそのまま逃げ切り77-74で勝利しました。

これでベスト4が決定。28日には準決勝2試合が行われます。

【27日に行われた準々決勝の結果】鳥取城北(鳥取県)65-61 北陸学院(石川県)福岡大附大濠(福岡県)81-67 土浦日大(茨城県)福岡第一(福岡県)76-72 帝京長岡(新潟県)東山(京都府)77-74 八王子学園八王子(東京都)