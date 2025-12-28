¡ÖÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×»ëÄ°¼ÔÁûÁ³¡¡¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¡¦»ûÅÄ¿´¤Î¡È¥Õ¥¡¥ó¥ÇÇòÉâ¤¡É¡ÈÀÖ¤¹¤®¤ë¥ê¥Ã¥×¡É¤Ë¤È¤Þ¤É¤¦À¼¡Ú2025Ç¯¤Î¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¡Û
¡¡2025Ç¯¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¡È»ö·ï¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ»ï¤¬·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê11·î3ÆüÇÛ¿®µ»ö¤òºÆ·Ç¡£µ»ö¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡¡¿Íµ¤»ÒÌò¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿ÇÐÍ¥¡¦»ûÅÄ¿´¤¬¡¢11·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï3ºÐ¤Î¤È¤¡£¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤ÈÊª¤ª¤¸¤·¤Ê¤¤À³Ê¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿È¯¸À¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿»ûÅÄ¤âº£¤ä17ºÐ¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¤À¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç»ûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿ÈÄ¹¤Ï177¡Á178cm¡¢¤Þ¤¿¶Ú¥È¥ì¤Ï½µ6¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1Æü4»þ´Ö¤¯¤é¤¤ÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ü¤¤¶»ÈÄ¤ÏÉþ¤Î²¼¤«¤é¤âÍÆ°×¤ËÊ¬¤«¤ê¡¢¤«¤Ê¤êÂÀ¤¤¾åÏÓ¤ò¸«¤»¤Æ¥Ý¡¼¥º¤âÈäÏª¡£Èà¤¬11ºÐ¤Î¤È¤¡¢·Ú¡¹¤ÈÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤¿»³ºê°é»°Ïº¤µ¤ó¤â¡Ø¿´¤¯¤ó¡ª¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡Ù¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢Êì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¥¥Ã¥«¥±¤âÈäÏª¡£¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ë°²ÅÄ°¦ºÚÀèÇÚ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÇÚ¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢Êì¤¬¡Ê»öÌ³½ê¤Ë¡ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ï¡¢»ûÅÄ¤Î´é¤Ë½¸Ãæ¡£
¡Ô¥ê¥Ã¥×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ÆÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¥Õ¥¡¥ó¥ÇÇòÉâ¤¤·¤Æ¤ë¤·¥ê¥Ã¥×¤â¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢Çò¥á¥¤¥¯¤ÈÀÖ¿§¥ê¥Ã¥×¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò¤â¤Ä¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤â¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë»ûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¡¢¥ê¥Ã¥×¤âÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö17ºÐ¤Î»ûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¿´¤¯¤ó¡É¤È¤Ïµ¤°Â¤¯¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¿Í¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÍÄ¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÀ¼ÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤â°ì¸«¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌÜ¸µ¤Ï¤Þ¤ÀÀÎ¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥ª¥ó¥¨¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·ë¶É¡¢¤½¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ¿Í¤¬¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Èà¤ÈÆ±¤¸»þ´ü¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦²ÃÆ£À¶»ËÏº¤¬VTR½Ð±é¡£¼«¿È¤È»ûÅÄ¤òÂÐÈæ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ø¿´¤¯¤ó¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÀ¤´ÖÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î¡È¤«¤¤Î¥¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡Ù¤È¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤È¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢Èà¤Î¶»¤ÎÆâ¤ò¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢²ÃÆ£¤Ï¹â¹»3Ç¯´Ö¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ËÎ±³Ø¤··ÝÇ½³èÆ°¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡ØËÍ¤ÏÇº¤ß¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È½Ò¤Ù¡¢¡ØµÕ¤Ë¿´¤¯¤ó¤ÏÇº¤ß¤Ê¤¬¤é³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¡Ù¤È¡¢¤à¤·¤í´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤Î´Ö¤Ç¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ûÅÄ¤µ¤ó¡£¥á¥¤¥¯¤â¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢Èà¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë1¤Ä¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¿·¤·¤¤»ûÅÄ¿´¤Ë¤ª¤ª¤¤¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£