SHOW¡½WAÀÄ»³È»¡¡¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤«¤é¥ì¥³Âç²Î¼ê¤Ë¡¡ÇìÉã¡¦°Ë½¸±¡ÀÅ¤µ¤ó¤È¡ÖÆ±¤¸¾Þ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×
¡¡¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSHOW¡½WA¡×¤ÎÀÄ»³È»¡Ê37¡Ë¤¬ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢30Æü¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÀÄ»³¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç±ï¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¿Í¾Þ¤ò¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡U¡½20WÇÕ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤À¡£¤¿¤ÀÆ±À¤Âå¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¹áÀî¿¿»Ê¡Ê36¡Ë¤äËêÌîÃÒ¾Ï»á¡Ê38¡Ë¤é¤¬²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«¡¢¼«¿È¤ÎÃæ¤Ë³ëÆ£¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÇìÊì¤Ï½÷Í¥¤Î¼Ä¤Ò¤í»Ò¡Ê77¡Ë¡¢ÇìÉã¤Ïºî²È¤Î°Ë½¸±¡ÀÅ¤µ¤ó¡£2015Ç¯¤ËÁª¼ê¤ò°úÂà¸å¡¢Áª¤ó¤À¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇìÊì¤ÈÇìÉã¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¼Ä¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤â·èÃÇ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡£J¥ê¡¼¥¬¡¼»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÁÅç¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿Âç¿ùÎú¤µ¤ó¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Å»ö¤¬¤Ê¤¤»þ´ü¤âÂ³¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤ÄÃ¯¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Î»×¤¤¤Ç¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î»Å»ö¤ÈÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÇìÊì¤ÈÇìÉã¤Î¶µ¤¨¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÎ¥¤ì¤Æ²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤¯¤é¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇìÉã¤«¤é¤Ï¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¡Ë°úÂà¤·¤Æ¤â¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¥×¥í¤À¤«¤é¤È¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£23Ç¯¤Ë½©¸µ¹¯»á¡Ê67¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤Ê¡ªÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤ÏÁ´¤ÆÄ©Àï¡£¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÄ»³¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ä¸µ²ñ¼Ò°÷¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤Ä6¿Í¤¬¡ÖSHOW¡½WA¡×¤À¡£Ã¯¤âÌ¾Á°¤â´é¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤½ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÅ¾¡¹¡£ÇÛ¤Ã¤¿¥Á¥é¥·¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤òÀ¸²Î¾§¤¹¤ë±ï¤Ê¤É·Ã¤Þ¤ì½ù¡¹¤ËÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¾å¾º¡£¤Ä¤¤¤Ë¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¿·¿Í¾Þ¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö·è¤·¤Æ¤¤ì¤¤¤ÊÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò°ìÊâ°ìÊâ¿Ê¤ó¤À·ë²Ì¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä´ò¤·¤¤¤³¤È¤ÏÇìÉã¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¡£°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤â23Ç¯¤Ë¡ÖÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£ÀÄ»³¤Ï¡ÖÇìÉã¤ÈÆ±¤¸¾Þ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÌ´¤Ï¥ì¥³Âç¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¡Ä¡£Ì´¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â·è¤·¤Æ¤ª¤´¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â²¼¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é°ìÊâ°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£37ºÐ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÎ¹Ï©¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡ÊµÈß·¡¡ÎÝ¡Ë
¡¡¡þÀÄ»³¡¡È»¡Ê¤¢¤ª¤ä¤Þ¡¦¤¸¤å¤ó¡Ë1988Ç¯¡Ê¾¼63¡Ë1·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¤Î37ºÐ¡£¹â¹»»þÂå¤ËÌ¾¸Å²°¤ÎU¡½18¤Ë½êÂ°¡£07Ç¯¤ËU¡½20WÇÕ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï±ºÏÂ¤äÆÁÅç¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£24Ç¯¤ËSHOW¡½WA¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£