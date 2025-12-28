ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ã£¡¢¾ÍèÅª¤Ê¡È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¸ø±à¡ÉÀßÎ©¤Ë°ÕÍß¡¡ÊÆ¹ñ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë»É·ã
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ã£¹§ÂÀÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ê¡È¸ø±à¡ÉÀßÎ©¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¡£ºòÇ¯¤Ë¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¸ø±à¤Çµ¤·Ú¤Ë»Ò¶¡¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¿¤Ó¿¤Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£ÆüËÜ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¸ø±à¤òÂ¤¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶á½ê¤Î¸ø±à¤Ç»Ò¶¡¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¸÷·Ê¤À¡£¤À¤¬¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ë´í¸±À¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿³èÆ°¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¸ø±à¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÂÐºö¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Â¿´¤·¤Æ¸ø±à¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶á½ê¤Çµ¤·Ú¤Ëµåµ»¤ò¤¹¤ë»Ò¶¡¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£Ã£¤Ï¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤òÁ°Äó¤Ë¡Ö¸ø±à¤Ë¹Ô¤¯¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¹ñ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï8¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦09¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÀèÈ¯¤Ç7Ï¢¾¡¤È°ìµ¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¡¢·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï4ÇÜÁý¤ÎÇ¯Êð4200Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£Íèµ¨°Ê¹ß¤Ë¤µ¤é¤ËÇ¯Êð¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ìîµå¿¶¶½¤Ø¤ÎÍ¾Íµ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£Ë¡Åª¤ÊÌäÂê¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Î¸ø±à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»äÍÃÏ¤ò³«Êü¤¹¤ë·Á¤¬ÍýÁÛ¤À¡£¡Ö¡ÊÌ¾¾Î¤Ï¡Ë¡È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëOK¸ø±à¡É¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¯¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤º¤ÏÍèµ¨¤Î³èÌö¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£¥Á¡¼¥à10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¡ÈÃ£¹§ÂÀ¸ø±à¡ÉÀßÎ©¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡·ò¿Í¡Ë