¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÂçÄÅÎ¼²ð¡ÖÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×ÆüËÜ¥Ï¥à°ÜÀÒ¤Î¡È»Õ¾¢¡ÉÍ¸¶¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Î¹¥ÅêÀÀ¤¦
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬27Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤Ë¡È²¸ÊÖ¤·¡É¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¡¢º£µ¨¤Ï¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¥°¥é¥Ö¤ò°¦ÍÑ¤·¡¢7·î°Ê¹ß¤Ë6¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Íèµ¨¤ÏÍ¸¶¤¬È´¤±¤¿·ê¤òËä¤á¤Æ¡¢¼«¿È½é¤Î2·å¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Åê¤²¹ç¤¤¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡ÂçÄÅ¤¬Í¸¶¤Ø¤ÎÀËÊÌ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÍ¸¶¤µ¤ó¤È¤ÏÀèÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÀ¨¤¯¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·Ð¸³ËÉÙ¤Ê±¦ÏÓ¤«¤éµ»½Ñ¡¢Àº¿À¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥í¥Ï¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯Å¾¸þ1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ë¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤¬Ä¹¤¯¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¿©»ö¤ÎÀÊ¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£µ¨¤Ï12»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢6¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦92¡£7·î°Ê¹ß¤À¤±¤ÇÀèÈ¯¤Ç6¾¡¤òµó¤²ÆüËÜ°ì¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£²÷¿Ê·â¤ÎÁêËÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥°¥é¥Ö¤Ë¤Ï¡ÖArihara¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Í¸¶¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¡Ö¤³¤ì°Ê³°¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¼«¤é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡È²¸ÊÖ¤·¡É¤Î¹¥Åê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£º£µ¨¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥ÈÁè¤¤¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤ò±é¤¸¡¢Íèµ¨¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤À¤±¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤º¤ìÀï¤¨¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤é¤â¤Á¤í¤óÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨26»î¹ç¡¢175¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ14¾¡¤·¤¿Í¸¶¤¬È´¤±¤ë·ê¤òËä¤á¤ë·è°Õ¤À¡£¡Ö180¥¤¥Ë¥ó¥°¶á¤¯¤òÂ¾¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÇÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¨¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤êËÍ¤¬Êä¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÍèÇ¯¤ÏÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¿·¤¿¤ËÇØÈÖ¹æ19¤òÇØÉé¤¦¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï½é¤Î2·å¾¡Íø¤À¡£¡ÖÀäÂÐ¤ËÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡¡¡ÊÌÚ²¼¡¡Âç°ì¡Ë
¡¡¢ã¶¥ÇÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ï¥Ç¥µ¥¤¥ë¡ý¢äÂçÄÅ¤ÏÊ¡²¬»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖJRA¡¡ÍÇÏµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ê9¡Ë¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤òËÜÌ¿¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£11·î¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç½é¤á¤ÆÍ½ÁÛ¤ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Ö¹µ¼¼¤ÇÂ©»Ò¤Ë¿·Ê¹¤ò¸«¤»¤Æ¤É¤ì¤¬¤¤¤¤¤«Ê¹¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö2025¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤ÎÀÐÀîºÌ²Æ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¿·ÇØÈÖ¹æ¡Ö19¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ê1¡Ë¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¤âÇã¤¤ÌÜ¤Î¸õÊä¤Ëµó¤²¤¿¡£