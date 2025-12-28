¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÉðÅÄ½¤¹¨»á¤Ï¡Ö£´¶¯¤ÎÁè¤¤¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡¡²øÊª¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë´üÂÔ
¡¡£´¶¯¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Àï¹ñÌÏÍÍ¤«¡½¡½¡£
¡¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤¬£²£¸Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÀ¶¿åÅì¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÂç³èÌö¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÉðÅÄ½¤¹¨»á¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Î¹ÔÊý¤òÅ°ÄìÍ½ÁÛ¡£Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¡¢¤½¤Î·è¾¡¤Ç·ãÆ®¤ò±é¤¸¤¿ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¡¢Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤¬£´¶¯¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤È¤Î¸«²ò¤À¡£
¡Ö¹â±ßµÜÇÕ£Õ¡½£±£¸¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¯¡¢ÆÃ¤ËËÍ¤â¸½ÃÏ¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Î¾å°Ì¹»¤ÏÈó¾ï¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¼ÂÎÏÅª¤Ë°ìËç¾å¡£·è¾¡¤òÀï¤Ã¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÈÂçÄÅ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á°¶¶°é±Ñ¤äÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤â²Ã¤¨¤¿£´¹»¤¬Í¥¾¡¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÈÂçÄÅ¤Ïº£µ¨¡¢ÀïÎÏ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤êÍ¥¾¡¤ËºÇ¤â¶á¤¤Â¸ºß¡£Á°Ç¯ÅÙ¤Î·è¾¡¤òÀï¤Ã¤¿Á°¶¶°é±Ñ¤ÈÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤â·òºß¤Çà£´¶¯á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¶¯¹ë¤Ë¼¡¤°¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÉðÅÄ»á¤¬µó¤²¤ë¤Î¤¬¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë¡¢»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ë¡¢¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢£²¿Í¤ÎÄ¶ÍË¾³ô¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£
¡ÖÀîºê¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¾»Ê¿¤Î£Í£ÆÄ¹Íþ´î¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡££Õ¡½£±£¸ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¾»Ê¿¤Ç¤Ï£±Ç¯¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç£³ÀïÏ¢È¯¤ÎÎ¥¤ì¶È¡£ÆüËÜ¤Î¾Íè¤òÇØÉé¤¦¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»³Íü³Ø±¡¤Î£Æ£×¥ª¥Î¥Ü¥Õ¥é¥ó¥·¥¹Æü²Ú¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÏÁª¼ê¸¢¤Î£±¡¢£²²óÀï¤Ï½Ð¾ìÄä»ß¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥»¥ó¥¿¡½£Æ£×¤Ç¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡×¤ÈÉðÅÄ»á¤ÏÀä»¿¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Èµ»½Ñ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì¤Íè¤Î²øÊª¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¸õÊä¤Ç¡¢Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤ë¡£
¡Öº£Âç²ñ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯à£¹ÈÖá¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡×¤ÈÉðÅÄ»á¤Ï¼«¿È¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ïºà¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Á°É¾È½¤Î¹â¤¤¶¯¹ë°Ê³°¤Ë¤â½½Ê¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È¤ß¤ë¡£
¡Ö£Õ¡½£±£¸¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï£´£µÊ¬¥Ï¡¼¥Õ¤À¤¬¡¢Áª¼ê¸¢¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç£´£°Ê¬¥Ï¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î°ã¤¤¤ÇÀï¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢£±¡Á£³²óÀï¤¢¤¿¤ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¼é¤ëÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÈÖ¶¸¤ï¤»¤¬µ¯¤¤ë¤·¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÃÏ¸µÀÅ²¬¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ëÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£ÀÄÅèÊ¸ÌÀ´ÆÆÄ¤Ï¸©ÁªÈ´¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ãç¤À¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤âÇ®¤¤»î¹ç¤ËÍ×ÃíÌÜ¤À¡£