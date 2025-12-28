¡Ò1993Ç¯½Ð¾ì¡¢1994Ç¯½Ð¾ì¡Óµ×ÊõÎ±Íý»Ò¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ìÈëÏÃ¡Ä¡ÖÁí³Û1²¯±ß¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡×¤Î¥ÉÇÉ¼ê°áÁõ¤Ë¡ÈÂçÊª²Î¼ê¡É¤«¤é¤ªË«¤á¤Î¸ÀÍÕ
¡ÖÈ¯ÇäÁ°¤À¤Ã¤¿¡ØÃË¡Ù¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÅÐÎµÌç¡Ø¥«¥á¥ê¥¢¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤ÎCM¥½¥ó¥°¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ëµ×ÊõÎ±Íý»Ò¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3Ç¯¡¢1993Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¶Ê¡ØÃË¡Ù¤Ç¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¡¢Åö½é¡ØÃË¡Ù¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Æ¥ó¥Ý¤Î¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢CM¤Î15ÉÃ¤ä30ÉÃ¤ÎÏÈ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶Ê¤ò¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ëºî¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Ï¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆCM¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÇ¯Ëö¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀèÇÚÊý¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤Ç½Ð¤À¤·¤Î²Î»ì¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ë²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡1993Ç¯¤Î½é½Ð¾ì»þ¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¹ë²Ú¤Ê°áÁõ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥«¥á¥ê¥¢¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤µ¤ó¤Ë°áÁõ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Áí³ÛÌó1²¯±ß¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë·ÙÈ÷°÷¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë°ì½ï¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢ÇÉ¼ê¤ÇÌÜÎ©¤Ä°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ë¡ÈÂçÊª¡É¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢³Ú²°¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤â²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼ã¤¤¥³¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤òÃå¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤ï!¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢Ë«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡×
¡¡¤½¤ó¤Êµ×Êõ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤È¤°Ê³°¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÏËèÇ¯¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸·î¤Ç¤¢¤ë4·î¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò·ç¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡£12·î¤Ë¤Ï»ä¼çºÅ¤Î¡ØGirly Holy Night¡Ù¤âËèÇ¯¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤Þ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë¤Î¤Ç¡¢20Âå¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¯¤Ü¤¦¤ë¤ê¤³
1969Ç¯4·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡¡1990Ç¯3·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ó¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï²Î¼ê³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢Éý¹¤¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£2026Ç¯2·î14Æü¡ØValentine¡Çs Day Special Concert ±Ê°æ¿¿Íý»Ò¡ßµ×ÊõÎ±Íý»Ò¡Ù¡¢4·î18Æü¡ØBirthday Live 2026¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹!Vol.15¡×¡Ù¤ò³«ºÅÍ½Äê
¼Ì¿¿¡¦ÊÝºäñÑñÌ
¼èºà¡õÊ¸¡¦ÎÜÍþ¸÷´ÝÆä¡Ê¤ë¤ê¤³¤¦¤Þ¤ë¤Ê¤®¡¿A4studio¡Ë