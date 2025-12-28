¡Ò2008Ç¯½Ð¾ì¡Ó¥¥Þ¥°¥ì¥ó¡¦¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¡õISEKI¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ìÈëÏÃ¡ÄÅöÆü¤Ï2¿Í¤È¤âÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç³Ú²°¤Ë
¡¡¾ÅÆî¤Î¿à»Ò¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ç°é¤Ã¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤ÈISEKI¤¬¡¢2005Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥¥Þ¥°¥ì¥ó¡£2008Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡ØLIFE¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì»þ¡¢Èà¤é¤Î°áÁõ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¾¥Ñ¥ó¤ËÍçÂ¤Ç¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¥¯¥ì¥¤¡Ë
¡Ö¤½¤Î¤³¤í¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢º½ÉÍ¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÈ¾¥Ñ¥ó¡¢ÍçÂ¤¬ËÍ¤é¤ÎÄêÈÖ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤â¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊISEKI¡Ë
¡¡Åö»þ¤Ï¡¢¼ã¼ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤Ç¤Î¸òÎ®¤âÀ¹¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃç¤Î¤è¤«¤Ã¤¿Perfume¤äAqua Timez¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤È¡¢Æ±¤¸Ç¯¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤ªº×¤ê¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÏ¢ÂÓ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¯¥ì¥¤¡Ë
¡¡¤À¤¬ÅöÆü¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÍí¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆüËÜÃæ¤¬ËÍ¤é¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ë»¤·¤µ¤¬¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âÂ¿Ë»¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬Ç¯Ëö¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÅöÆü¤Ï2¿Í¤È¤âÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£½ÐÈÖ¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç³Ú²°¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊISEKI¡Ë
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÂÎÄ´¤¬°¤¹¤®¤Æ¡¢ÅöÆü¤Îµ²±¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»à¤ó¤À¤è¤¦¤ËÌ²¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¥¯¥ì¥¤¡Ë
¡¡¥¥Þ¥°¥ì¥ó¤Ï2015Ç¯¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤â¡¢2024Ç¯¤ËºÆ·ëÀ®¤·¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯¤Î8·î¤Ë¡¢²£¿Ü²ì¤Ë¤¢¤ëÌµ¿ÍÅç¡¦±îÅç¤ò2Æü´ÖÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢·ëÀ®20¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁÔ´Ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÊISEKI¡Ë
¡Ö2026Ç¯1·î¤Ë¡¢¥¥Þ¥°¥ì¥ó¤Î·ëÀ®ÈëÏÃ¤òÉÁ¤¤¤¿ÉñÂæ¤â¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Ï±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃÊÌ½Ð±éÏÈ¤Ç²Î¾§¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ËÍ¤é¤Î¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥¯¥ì¥¤¡Ë
¤¯¤ì¤¤¤æ¤¦¤
1980Ç¯7·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿·³ã¸©½Ð¿È¡¡2008Ç¯¡¢¥¥Þ¥°¥ì¥ó¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ä²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡¡
¤¤¤»¤
1980Ç¯10·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¡2008Ç¯¡¢¥¥Þ¥°¥ì¥ó¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö
¢¨2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êÉñÂæ¡ØLIFE-³¤¤Î²È¤ÎÊª¸ì-¡Ù¤ò¾å±é
¼èºà¡õÊ¸¡¦ÎÜÍþ¸÷´ÝÆä¡Ê¤ë¤ê¤³¤¦¤Þ¤ë¤Ê¤®¡¿A4studio¡Ë