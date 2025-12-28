¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Û»³²¬À»Îç 12¡¦31¿·¿Í²¦£Ô¤Øµ¤¹ç¡ÖÆ±´ü£´¿Í¤Ç¡Ä°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¡¦»³²¬À»Îç¡Ê£±£¹¡Ë¤¬¡¢£²£·Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇÂç¸þÈþÃÒ»Ò¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¿´´õ¤È£±£Ä£á£ù¥¿¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Á´£¸ÁÈ¤¬»²²Ã¤·¤¿£±²óÀï¤Ç£²»î¹ç¤¬£±£°Ê¬»þ´ÖÀÚ¤ì¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÄÌîÌ¤Íè¡õ¥á¥¬¥È¥ó¤ò·âÇË¤·¤¿À»Îç¡õ¿´´õ¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£·è¾¡Àï¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤ÇÀÐÀîÆàÀÄ¡õ¥Ï¥ß¥ó¥°¥Ð¡¼¥É¤ò²¼¤·¤¿¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼²¦¼Ô¤Î¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê£Ä£Ò¡Ë¡×¾¾°æ¼î¼Ó¡õ£Ã£È£É£Á£Ë£É¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡£Ä£Ò¤Î°¤ÎÏ¢·¸¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤¿£²¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹çÂÎµ»¤òÏ¢È¯¤·¤ÆÎ®¤ì¤òÃ¥¤¦¡£ºÇ¸å¤ÏÀ»Îç¤¬£Ã£È£É£Á£Ë£É¤ò¥À¥¤¥ä¥ë¸Ç¤á¤Ç²¡¤µ¤¨¹þ¤ß¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿À»Îç¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë°ìÈÖºÇ½é¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿´´õ¤È¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¥¿¥Ã¥°¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æº£Æü¥Ù¥ë¥È¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¢¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï£±²óÍî¤È¤·¤Æ¤ë¤«¤éÀäÂÐ¼è¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Á°¤Ï¡Ê¹â¶¶¡ËÆà¼·±Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¼è¤ì¤¿¥Ù¥ë¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç´¬¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬À¸»þÂå¤«¤é¶¦¤ËÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿£²¿Í¤Ï¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÏ¢·¸µ»¤ÎÆÃ·±¤òÀÑ¤ó¤À¡£¡ÖÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¿´´õ¤È¤Ï¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ÎÊâÉý¤È¤«¤¬Æ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Ä¤ÞÀè¤Î³ÑÅÙ¤Þ¤Ç»÷¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éµ»½Ñ¤È¤«Ç½ÎÏ¤Ï¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡££²¿Í¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤É¤ó¤É¤ó°ì½ï¤ËËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼²¦ºÂÄ©Àï¤è¤êÁ°¤Ë¡¢À®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿À»Îç¡¢¿´´õ¡¢¥á¥¬¥È¥ó¡¢»³ºêÍ¥²Ö¤Î£´¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¿·¿Í²¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¡¢£³£±Æü¤Î¿·½ÉÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£À»Îç¤Ï¡Öº£Ç¯°ìÇ¯¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤³¤ÎÆ±´ü£´¿Í¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤òÇØÉé¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤¬º£Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£