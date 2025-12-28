ÌîÎÉ¤Î»ÒÇ¤¬²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª»ô¤¤Ç¤Î¤´¤Ï¤ó¤ò¥¬¥Ä¥¬¥Ä¿©¤Ù¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞµïºÂ¤ë¡¡ÍâÄ«¡¢»ô¤¤Ç¤¬²È½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡Ú¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉºÆÇÛ¿®¡Û
¥¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ïº£Ç¯¤â2000ËÜ°Ê¾å¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£ ¾¡¼ê¸ý¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿»ÒÇ¤¬Àè½»Ç¤Î±Â¤ò¶¯Ã¥¤·¡Ö²¡Æþ¤ì¤ÎÃæ¤ËIN¡×¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞµïºÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡½¡½¡£
¡Ö¤Í¤³¤Í¤³¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×Î¬¤·¤ÆNNN¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ¤Ë¤è¤ëÈëÌ©·ë¼Ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£Îã¤¨¤ÐÇ¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÇ¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¤È¿Í¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤È¤¤¤¦¤«¥Í¥¿¤À¡£Ç¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢NNN¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿40Âå½÷À¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤Ï¡¢¼«³Ð¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ì¿Í¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÇ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«Â¾¤ÎÇ¤â²È¤Ë´ó¤êÉÕ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¤ÈÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê½Ð¤·¡¢¤¢¤ë»ÒÇ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§Å·²»¶×ÍÕ¡Ë
¿©¤Ù½ª¤¨¤Æ¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²¡Æþ¤ì¤ÎÃæ¤ËIN¤·¤¿»ÒÇ
¤¢¤ëÆü¤ÎÄ«¡¢½Ð¶Ð¤Î»ÙÅÙ¤ò¤·¤Ä¤Ä¥¥Ã¥Á¥ó¤òÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼¤«»ô¤¤Ç¤Î¥â¥«¤¬Æþ¸ýÉÕ¶á¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¨¥µ»®¤Î¤¢¤ë¾¡¼ê¸ý¤ÎÊý¸þ¤ò¶Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¤òÇÁ¤¯¤È¡¢¾®¤µ¤ÊÇò¤¤»ÒÇ¤¬¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤È¥â¥«¤Î¥¨¥µ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þÀÞ¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¥·¥ã¡¼¥Ã¤È°Ò³Å¤·¤Ê¤¬¤é¡×
¤É¤¦¤ä¤é¾¡¼ê¸ý¤ÎÈâ¤¬³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÊ¢¤ò¤¹¤«¤»¤¿ÌîÎÉ¤Î»ÒÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£°ìÊý¤Ç¥â¥«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»ÒÇ¤ò¸«¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
»ÒÇ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¿©¤Ù½ª¤¨¤ÆËþÂ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬
¡Ö¤Ê¤ó¤È²È¤ÎÃæ¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿³«¤¤¤Æ¤¤¤¿²¡Æþ¤ì¤ÎÃæ¤ËIN¡£²¡Æþ¤ì¤Ë¤Ï¤¢¤ì¤³¤ìÊª¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤ÏÃµ¤»¤º¡¢¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢²È¤ò½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡×
¤É¤¦¤ä¤é»ÒÇ¤Ï²È¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£»ÅÊý¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ¸°¤ò¤«¤±¤Æ½Ð¶Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤·²ÈÂ²¤ÎÃ¯¤«¤¬Àè¤Ëµ¢Âð¤·¤¿ÀÞ¤ËÆ¨¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ²È¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤Îµ¢Âð¤Þ¤Ç²È¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤é¤â¤¦¤¤¤Ã¤½»ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡×
¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢µ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£µ¢Âð¤¹¤ë¤È»ÒÇ¤Ï¤Þ¤À²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¶±¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ÒÇ¤ò¤³¤Î¤Þ¤Þ²È¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£
²È½Ð¤·¡¢Áé¤»¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥â¥«¤Ë¡Ö»ä¤Ï¥â¥«¤¬Âç¹¥¤¤À¤â¤ó¡×ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤é¡Ä¡Ä
»ÒÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¸¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¯¤ë¥â¥«¤Î»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤¿¡£ÍâÄ«¡¢¥â¥«¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÄí¤Ë½Ð¤¿¤ê¹¥¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥µ¤â¸º¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ìë»Å»ö¤«¤éµ¢Âð¤·¤Æ¤â¸½¤ì¤º¡£¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Èµ¤¤¬¤«¤ê¤Î¤Þ¤Þ½¢¿²¡£ÍâÆü¤â¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¤â¡¢¥â¥«¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¡¢Â¾¤ÎÇ¤¬Íè¤¿¤«¤é¶Ã¤¤¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥â¥«¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤º¡¢»ÒÇ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥â¥«¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¥¨¥µ¤â¿©¤Ù¤º¤Ë³°¤Ë¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£Áé¤»¤Æ±ø¤ì¤¿»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥â¥«¤¬¥¸¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥â¥«¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡¤³¤Î»Ò¡Ê»ÒÇ¡Ë¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡©¡×
¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¡£¤½¤¦¸À¤¨¤Ð·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿»þ¤Î¥â¥«¤â¡¢¤³¤Î»ÒÇ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ë¤Ï¤ª¤¦¤Á¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¤³¤Î»Ò¤Ï¼å¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¡×¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥â¥«¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥â¥«¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌµÍý¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Î»Ò¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤òÃµ¤¹¤è¡£¥â¥«¤¬·ù¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¥â¥«¤¬Âç¹¥¤¤À¤â¤ó¡×
¥â¥«¤Ë¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÅÔ¹ç¤è¤¯ÅÁ¤ï¤ëÌõ¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¤³¤Î¸å¡¢¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ÒÇ¤¬¶áÉÕ¤³¤¦¤â¤Î¤Ê¤é°ìÌÜ»¶¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¥â¥«¤¬¡¢¼«Ê¬¤«¤é»ÒÇ¤Ë¶²¤ë¶²¤ë¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£ÅÁ¤ï¤Ã¤¿!? ¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÇÆ±»Î¤Îµ÷Î¥¤¬½ù¡¹¤Ë½Ì¤Þ¤ê¡¢¥â¥«¤ÏÆ¨¤²¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¥â¥«¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿»ÒÇ¤À¤¬¡ÖÉÂµ¤»ý¤Á¡×¤À¤Ã¤¿¡£¶ñ¹ç¤¬°¤½¤¦¤Ê»þ¤Ï¡¢¥â¥«¤¬¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¼þ¤ê¤ò¥°¥ë¥°¥ë¤ÈÊâ¤¤Ê¤¬¤éÌÄ¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤âÈ¿±þ¤»¤º¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ÒÇ¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Ä¤Ä²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¡ØÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡×
º£²ó¤ÏÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢Àè½»Ç¤¬¤¤¤ë²È¤Ë¿·¤·¤¤Ç¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ºÇ½é¤ÏÉô²°¤òÊ¬¤±¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£Àè½»Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿·Æþ¤êÇ¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤¤¤±¤Ð´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¥â¥«¤È»ÒÇ¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤¬¡¢¤É¤¦¤«ËöÄ¹¤¯Â³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡£
※この記事は2025年2月22日に配信した記事の再配信です。
