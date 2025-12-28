26ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¡Ö¥Õ¡¼¥Õ¡¼¡×Â©¤ò¿á¤¤«¤±¤ë¹Ô°Ù¤¬¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¡¡Êì¿Æ¤ÎÅê¹Æ¤¬¾×·â¡ª¡ÚºÆÇÛ¿®¡Û
¥¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ïº£Ç¯¤â2000ËÜ°Ê¾å¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¾×·âÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£26ºÐÂ©»Ò¤Î¡Ö¥Õ¡¼¥Õ¡¼Â©¡×¤ò¡Öµ¤»ý¤Á°¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈµñÀä¤·¡¢Æ±ÀÊ¤¹¤éµñ¤àÊì¿Æ¤ÎÁÊ¤¨¤¬¶¯Îõ¤À¡£
Ç®¡¹¤Î¿©¤ÙÊª¤Ë¡Ö¥Õ¡¼¥Õ¡¼¡×¤ÈÂ©¤ò¿á¤¤«¤±¡¢Îä¤Þ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¤½¤ì¤ò¸«¤Æµ¤»ý¤Á°¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬°ìÉô¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤ªÇº¤ß²ò·è·Ç¼¨ÈÄ¤Ë2·î¾å½Ü¡¢¡ÖÌ£Á¹½Á¤ä¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤ë»þ¤ËÎä¤Þ¤¹»þ¤Î¥Õ¡¼¥Õ¡¼Â©¡¢³§¤µ¤ó¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð°û¿©Å¹¤Ç¸«ÃÎ¤é¤ÌµÒ¤ÈÁêÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎµÒ¤¬¥Õ¡¼¥Õ¡¼¤¹¤ëÂ©¤¬¼«Ê¬¤Î¿©¤ÙÊª¤ä´é¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤·¤âÉÔ²÷¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬Åê¹Æ¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÂ©»Ò¤Î¥Õ¡¼¥Õ¡¼Â©¤¬µ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤â¡¢
¡Öµ¤»ý¤Á°¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂ©»Ò¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë»ö¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£¤½¤ó¤ÊÂ©»Ò¤Ï26ºÐ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊ¸¡§Å·²»¶×ÍÕ¡Ë
¡ÖÉ×ÉØÀ¸³è¤Î»þ¤Î¥Õ¡¼¥Õ¡¼¤Ïµ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
Â©»Ò¤Î¿á¤¯Â©¤Ï¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Ë¤«¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤ËÂ©¤¬¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¦¤ï¡ª¡¡µ¤»ý¤Á°¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
·éÊÊ¾É¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÂÑ¤¨¤«¤Í¤ÆÉ×¤Ë¡¢¡ÖÂ©»Ò¤Î¥Õ¡¼¥Õ¡¼¤¬µ¤»ý¤Á°¤¯¤Æ·ù¤Ê¤Î¡¡»ä¤Ï»þ´Ö¤ò¤º¤é¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢Â©»Ò¤ÈÀè¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬É×¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¸å¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Íý²ò¤µ¤ì¤º¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â©»ÒËÜ¿Í¤Ë¡Ö¥Õ¡¼¥Õ¡¼»ß¤á¤Æ¤Í¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤ÈÂ©»Ò¤ÏÌµ»ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¤¤¦¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤â¤½¤â²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¿©¤ÙÊª¤Ë¥Õ¡¼¥Õ¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÂ©»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£25ºÐ¤ÎÌ¼¤ÈÉ×¤â¥Õ¡¼¥Õ¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤³¤ó¤Êµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡©¡¡Ì¼¤ÈÉ×¤Î¿©»ö¤Î¥Õ¡¼¥Õ¡¼¡£É×ÉØÀ¸³è¤Î»þ¤Î¥Õ¡¼¥Õ¡¼¤Ïµ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¤É¤¦¤ä¤éÅê¹Æ¼Ô¤Ï·éÊÊ¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤À¤¬Ìë¤Î±Ä¤ß»þ¤ÎÉ×¤ÎÅÇ¤¯Â©¤Ï¤è¤¯¤Æ¡¢Â©»Ò¤Î¡Ö¥Õ¡¼¥Õ¡¼Â©¡×¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤«¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ëµ¤»ý¤Á°¤¤¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
É×¤¬¥Õ¡¼¥Õ¡¼¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Þ¤ÇÂ©¤¬ÆÏ¤¯¤¯¤é¤¤¡£¥¥â¥¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¸Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢Â©»Ò¤ÈÉ×¡¢Ì¼¤Î¥Õ¡¼¥Õ¡¼¤Îº¹¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡£Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢Â©»Ò¤Î¥Õ¡¼¥Õ¡¼¤Ï¶¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Ë¤«¤«¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢³Î¤«¤ËÆæ¤Ç¤¢¤ë¡£Åê¹Æ¼Ô¤ÈÂ©»Ò¤È¤ÎÉáÃÊ¤Î´Ø·¸À¤Ë²¿¤«¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
²ÈÂ²¤ÎÅ¬ÅÙ¤Ê¥Õ¡¼¥Õ¡¼¤ÏÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¼ÔÆ±ÍÍ¤Ë²ÈÂ²¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï°ìÉô¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÃ¶Æá¤ÏÇÀå¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Ã¤Á¤Þ¤ÇÂ©¤¬ÆÏ¤¯¤¯¤é¤¤¤Õ¡¼¤Õ¡¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¥¥â¥¤¡×
ÇÀå¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤À¤¬²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ì¡¢Â©¤¬¼«Ê¬¤Î¿©¤ÙÊª¤ä´é¤Ë¤«¤«¤ë¤È³Î¤«¤ËÉÔ²÷¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¥³¥á¼ç¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÉ×¤Ë¡Ë¤ä¤á¤í¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤Ï°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤ÉÀâÌÀ¤·¤¿¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ò·è¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î¾å¤ÇÅê¹Æ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢
¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÂ©¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤µ¤ì¤¿¤é¥¥â¥¤¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤â¤À¤±¤ÉÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Ã¶Æá¤â¥¥â¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤È½ñ¤¯¿Í¤â¤¤¤¿¡£°ìÊý¤ÇÅê¹Æ¼Ô¤ÈµÕ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤âÊì¿Æ¤Î¡Ø¥Õ¡¼¥Ã¡¢¥Õ¡¼¥Ã¡Ù¤¬·ù¤ÇÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èò¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡Ä¡×
¤È½ñ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¼«¼¼¤ËäÆ¤â¤ë¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡×¡Ö¼«¼¼¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÎÙ¤Ê¤Î¤Ç¤¿¤Ö¤ó¥Õ¡¼¥Ã¡¢¥Õ¡¼¥Ã¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤·¡×¤È¡¢²»¤À¤±¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤È¤Ï¸À¤¨¡¢Ç®¤¤¿©¤ÙÊª¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¿¼ÍÅª¤Ë¥Õ¡¼¥Õ¡¼¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ì¸þ¤«¤¤¤ÎÀÊ¤Î¿Í¤ËÂ©¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤É¶¯¤¯¿á¤¯¤Î¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤µ¤Û¤Éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
