¼ÒÍÑ¼Ö¤ÇÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿½÷À¡¢¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î¼ó¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂà¿¦¶¯Í× Íê¤ß¤ÎÏ«ÁÈ¤â¡Ö100%²ñ¼ÒÂ¦¡×¤Ç¤Ê¤¹½Ñ¤Ê¤·
»Å»öÃæ¤Î»ö¸Î¤ÇÉé½ý¤·¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¿¦¾ì¤«¤é¤â¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤é¡½¡½¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿¿ÀÆàÀî¸©¤Î60Âå½÷À¡Êµ»Ç½¹©¡¦ÀßÈ÷¡¦¸òÄÌ¡¦±¿Í¢¡Ë¤Ï¡¢¼ÒÍÑ¼Ö¤Ç±Ä¶È²ó¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ËÉÔ±¿¤Ê»ö¸Î¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡£
¡Ö¸òº¹ÅÀ¤Ç±¦ÀÞ¤¹¤ë¥Ð¥¹¤ò¾ù¤í¤¦¤È¸ºÂ®¤·»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¸å¤í¤«¤éÄÉÆÍ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤à¤ÁÂÇ¤Á¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢½÷À¤Ï¤ä¤à¤Ê¤¯µÙ¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§¶°æÍ¤çý¡Ë
Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤â¡Ö¤Þ¤ë¤¤êÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤º¡×
½÷À¤Î»Å»ö¤Ï±¿Å¾¶ÈÌ³¤¬È¼¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤ÎÉüµ¢¤Ï´í¸±¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢°å»Õ¤È¤ÎÁêÃÌ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ìó2¤«·î¸å¿¦¾ì¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢°§»¢¤ËË¬¤ì¤¿½÷À¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ä¶È½êÄ¹¤Î¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂà¿¦ÆÏ»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¡©¡×
ÆÍÁ³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀä¶ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½êÄ¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¦¥Á¤Ë¤Ï¥¬¥é¥¹¤Î¼ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤ÏÉ¬Í×Ìµ¤¤¤«¤é¡ª¡×
ËÜ¿Í¤ËÈó¤¬¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤½¤â¤½¤â²ñ¼Ò¤Ë¤Ï°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¼ó¤¬¼å¤¤¡×¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢°¼Á¤ÊÂà¿¦¶¯Í×¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÍèÌ£Êý¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ëÎ¢ÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÈ¹ç°Ñ°÷Ä¹¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â100%²ñ¼ÒÂ¦¤ËÎ©¤Á¡¢¤Þ¤ë¤¤êÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢°ìµ¤¤Ëµï¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Ï«Æ¯¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò¼é¤ë¤Ù¤Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤ê¡¢²ñ¼Ò¤È·ëÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£Ï«Æ¯´ð½àË¡¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³¾å¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ëÎÅÍÜ´ü´Ö¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¸å30Æü´Ö¤Ï²ò¸Û¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¡Åª¤Ë¤âÎÑÍýÅª¤Ë¤â²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤ÏÉÔÅö¤Ç¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤ËÌ£Êý¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬Äñ¹³¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤À¤í¤¦¡£
·ë¶É¡¢½÷À¤ÏÉüµ¢¤«¤é¿ô¥ö·î¤ÇÂà¿¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£·üÌ¿¤Ë¼£ÎÅ¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ò°÷¤ò¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¤ÎÆ»¶ñ¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦¸½¾ì¤ÎÎä¹ó¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£
