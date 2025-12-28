「金だけ払って早々に店を出ました」――古民家系の飲食店で水を頼んだら断られて激怒、「二度と行きたくないです！」と語る女性【衝撃エピソード再配信】

キャリコネニュースは今年も2000本以上の記事を配信。その中から衝撃エピソードをピックアップした。「うちはお茶しか出してないよ！」と客の要望を突き放す店主。激怒した30代女性は、手を付けず代金だけを払い店を後にした――。

※※※

普段から丁寧な接客を受けていると、不愛想な店員の態度はショックを受けてしまう。投稿を寄せた30代の女性は、とある老夫婦が営む「古民家を改造して作られた飲食店」に赴いた際に、冷たい接客をうけたそうだ。

当時、店の中に入ると女性しか客はおらず「『よければ広いテーブルを使って下さい』とお婆さんに案内」された。最初は接客に違和感はなかったようだが……。（文：國伊レン）

態度が急変「唖然としました」

そのお店は「手作り草もちが美味しい」と夫が職場で聞いており、メニューも草もちしか無かった。女性は草もち3つを注文して待っていると、やがて6人のグループ客が入ってきた。他の席は2人掛けしかなかったため「どうしようか」と話し合いになったそうだ。すると

「お婆さんが奥から出てきて『あ、今どかしますんでー』と言って私に『あの、やっぱり2人掛けに座って下さいませんかね！』とキツく言い放ってきました」

もともとはお婆さんの厚意で座っていた席だったが「さも私が無理やり座ったかのような雰囲気に唖然としました」と語る女性。だが、1人なら2人掛けに座るのは道理だと考えなおし、何も言わずに席を譲ったという。

2人掛けの席で待っていると、お爺さんが草もちを運んできた。草もちには「熱々の緑茶」が付いていたが、女性はカフェインが体に合わないため飲むことができず「お水が欲しい」と頼んだそうだ。しかし

「うちはお茶しか出してないよ！」

お爺さんはそう言うなり、奥へ戻って行ったそうだ。カフェインが飲めないという事情を話そうにも、こうまで拒絶されては言葉を失ってしまうだろう。2回も冷淡な対応をされて堪忍袋の緒が切れた女性は、草餅に手を付けずに退店したという。

「草もち3つを飲み物無しで食べろと？ 食欲を一気になくしたので、金だけ払って早々に店を出ました。 二度と行きたくないです！」

※この記事は2025年3月15日に配信した記事の再配信です。

※キャリコネニュースでは「お店で失礼なことを言われた話」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/YTFRVFA1