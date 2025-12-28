Ý¯ºä£´£¶ Éð¸µÍ£°á¡Ö±¦²ó¤ê¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¡×¡Ä¡ÖÍÇÏµÇ°¡×ËÜÌ¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ÎÁí·è»»¡¢Âè£·£°²óÍÇÏµÇ°¡¦£Ç£±¤Ï£²£¸Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Î¼Ç£²£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤ËÂ³¤¡¢½©¤Î¸ÅÇÏ²¦Æ»Ï©Àþ¤Î£Ç£±£³Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Ý¯ºä£´£¶¤ÎÉð¸µÍ£°á¡Ê£²£³¡Ë¤ÎËÜÌ¿¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡££Ê£Ò£Á¤Î¸µÄ´¶µ»Õ¤òÁÄÉã¤Ë»ý¤Á¡¢¶¥ÁöÇÏ¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤ë´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢Æ±ÇÏ¤Ëº£Ç¯£³ÅÙÌÜ¤ÎËÜÌ¿¤ÇÅªÃæÄù¤á¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¶¥ÇÏ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¡¢¶¥ÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î£±¤Ä¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤µ¤ó¤Ç²¿²ó¤âÍ½ÁÛ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²ÈÂ²¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â²¹¤«¤¤À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ï²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í½ÁÛ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºòÇ¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ï¡ý¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¡£º£Ç¯¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢½©¤ËÍ½ÁÛ¤·¤¿£´²ó¤Ç¡¢£±ÃåÇÏ¤òËÜÌ¿¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡ÍÇÏµÇ°¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤¬¾è¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿ÇÏ¤¬µ±¤¯ÉñÂæ¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤ÏÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤ÇËÜÌ¿¤Ë¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ë¡È»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡ÍýÍ³¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±¦²ó¤ê¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤Ç¡¢Á°Áö¤âÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤º¸²ó¤ê¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÁö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ»³¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ÏÀè½µ¡¢Ä«ÆüÇÕ£Æ£Ó¤òÀ©¤·¤¿£Ã¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¡£¿ÆÀÌ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤ÈÃ´Åö¼Ô¤Ï¥«¥Ú¥é£Ó¤Ç¶¯¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤¿¥Æ¡¼¥ª¡¼¥¨¥ë¥Ó¥¹¤ÈÆ±¤¸Êý¡£¿Í¤ÎÎ®¤ì¤âÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÇÏ¤Î¼ÂÎÏ¤ÈÇÏ¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¾¯¤·Ä¹¤¤¡©¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ÷Î¥¤â¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡ª
¡¡ÍÇÏµÇ°¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡û¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï¥É¥é¥Þ¤òÇØÉé¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÇÏ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼Â¤Ï¢¥¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤È¡¢£³Æ¬¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¡Ê£³Ãå¡Ë¤Ï³¤³°µ¢¤ê¤Ç¾¯¤·É¾²Á¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥¤¥Þ¥»¥ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Î¶¯¤µ¤âÃÎ¤ë¸Íºêµ³¼ê¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¾è¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¶î¤±°ú¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï±þ±ç¤Î»×¤¤¤â¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤¬°úÂà¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡ú¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡£¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤Î¿ù»³À²±¹¼Ë¤Î¢¤¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¤ÇÀ¸³¶°ì¤ÎÅªÃæ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÏ¡£ÍÇÏ¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¤¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¤Ï¥«¥éÇÏ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÀèÆ¬¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤ò¸«¤Æ¶»¤¬¥¥å¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¬¸«¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¢¤¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¼èºà¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¤º¤Ã¤È¿ä¤·¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÌÜ¤Ü¤ì¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»©·î¾Þ¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¯°ìÌÜ¤Ü¤ì¡£¿ä¤·¤¬ÍÇÏµÇ°¤òÁö¤ëÆü¤¬Íè¤ë¡½¡£¤³¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤òÂ÷¤¹¤Î¤â¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¢¡Éð¸µ¡¡Í£°á¡Ê¤¿¤±¤â¤È¡¦¤æ¤¤¡Ë£²£°£°£²Ç¯£³·î£²£³Æü¡¢¼¢²ì¸©À¸¤Þ¤ì¡££²£³ºÐ¡££²£°Ç¯£±£°·î¤«¤éÝ¯ºä£´£¶¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Ìîµå¤Ïµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¡£ÁÄÉã¤¬·ªÅì¤Î¸µÄ´¶µ»Õ¤Ç¡¢¿ÆÀÌ¤Ë¤Ï±¹Ì³°÷¤Ê¤É¤Î¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£»×¤¤½Ð¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ï¡¢¤±¤¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿ÉðË¤È¤È¤â¤ËÉü³è£Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿£²£³Ç¯¤Î¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¤¦¤ÞÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Ç¯½÷¤È¤Ê¤ë£²£¶Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¶¥ÇÏ¤Î»Å»ö¤ò¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£