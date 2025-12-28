¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û¥È¥è¥¿·ÐÍ³È¢º¬¹Ô¤¡Ä°ÛÎã£±Ç¯ÃÙ¤ì¤ÇÂçÅìÂç¿Ê³Ø¤Î¿ûºêÂçæÆ¡ÖÁö¤ê¤Ç·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ç¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¡¼¥É¸¢Ã¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÅìÂç¤Ë°Û¿§¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÇ§Äê¿¦¶È·±Îý¹»¡¦²Êµ»³Ø±à¹â¡Ê°¦ÃÎ¡Ë½Ð¿È¤Î¿ûºêÂçæÆ¡Ê¤ä¤Þ¤È¡¢£±Ç¯¡Ë¤À¡£¼Â½¬¤äÊÙ¶¯¤ÇÂ¿Ë»¤ÊÃæ¡¢¹â¹»£³Ç¯»þ¤Î°¦ÃÎ¸©¹â¹»±ØÅÁ¤Ç¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤Î£±¶è¡Ê£±£°¥¥í¡Ë£´°Ì¤Ê¤ÉÈ´·²¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÅÙ¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤¬¡¢È¢º¬¤Ø¤ÎÆ»¤òÄü¤á¤¤ì¤º¡¢£±Ç¯ÃÙ¤ì¤ÇÂçÅìÂç¤Ø¿Ê³Ø¡£¡È¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¡É¤Ç½é¤ÎÌ´ÉñÂæ¤òÁö¤êÈ´¤±¤ë¡£
¡¡È¢º¬¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤¡£¿ûºê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î´Ä¶¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£È¢º¬¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Î®¤ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡££±Ç¯ÃÙ¤ì¤ÇÆþÉô¤âÀøºßÇ½ÎÏ¤¬³«²Ö¤·¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë°Û¿§¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¡¢¿¿Ì¾»Ò·½´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤â¡Ö£²¡¢£³Ç¯¸å¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡È¥È¥è¥¿¤ÎÄ®¡É°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ»Ô½Ð¿È¡£Î¾¿Æ¤¬¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ë¶Ð¤á¡ÖÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±´ë¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²Êµ»³Ø±à¹â¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄ¹µ÷Î¥Áö¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¼Â½¬¤äÊÙ¶¯¤ÇÂ¿Ë»¤Ê¹ç´Ö¤ÎÎý½¬¤Ç¤âµÏ¿¤¬Ãå¡¹¤È¿¤Ó¤¿¡£
¡¡¸µÂçÅìÂç´ÆÆÄ¤ÇËÀî¹â¤ÎÆàÎÉ½¤´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬¡¢Æ±¤¸°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÎÂç²ñ¤Ç¹¥ÁÇºà¤ò¡ÈÈ¯·¡¡É¤·¡¢¿¿Ì¾»Ò´ÆÆÄ¤ËÏ¢Íí¡£¼ÂºÝ¤ËÁö¤ê¤ò¸«¤¿¿¿Ì¾»Ò´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ð¥Í¤¬Ì¥ÎÏÅª¡×¤ÈÉ¾²Á¤·´«Í¶¤·¤¿¡££³Ç¯»þ¤Î°¦ÃÎ¸©¹â¹»±ØÅÁ¡Ê£±£±·î¡Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¶è´Ö£±¶è£´°Ì¤È²÷Áö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ®Ä¹¤·¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¡£¤¿¤À½¢¿¦¤Ï¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¿´ûÄêÏ©Àþ¡£ºòÇ¯£´·î¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£
¡¡¸µÄ®¹©¾ì¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥óºî¶È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Ãë¶ÐÌ³¤Ç¤Ï¸á¸å£´»þ¤Î½ª¶È¸å¡¢Ìë¶Ð¤Ç¤Ï¸á¸å£´»þ¤Î»Ï¶ÈÁ°¤ËÁö¤ê¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥Ø¥È¥Ø¥È¡×¤È¿çÌ²»þ´Ö¤âÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ëµÏ¿²ñ¤Ç£±£µÊ¬¤âÀÚ¤ì¤º¡ÖÅØÎÏ¤È·ë²Ì¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡×¡£³ëÆ£¤ÎËö¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ê¤éº£¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¿¿Ì¾»Ò´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÅìÂç¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£¹·î¤ÎÂà¼Ò¤«¤éº£Ç¯£´·î¤ÎÆþ³Ø¤Þ¤Ç¡¢¸µ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼ÖÎ¦¾åÉô¤Ç£±£±Ç¯¥Æ¥°À¤³¦Î¦¾å¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤ÎÈøÅÄ¸Åµ¤µ¤ó¡Ê£´£µ¡Ë¤Ë»ØÆ³¤ò¶Ä¤¤¤À¡£¼ÂÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢º£Ç¯£µ·î¤ÎÁ´ÆüËÜÍ½Áª²ñ¤Ï¥Á¡¼¥à£µÈÖ¼ê¤ÇÄÌ²á¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ËÜÀï¤â£±¶è½ÐÁö¡££±£±·î¤Î¾åÈø¥·¥Æ¥£¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï£±»þ´Ö£²Ê¬£±£·ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜ¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤ä¹â¹»»þÂå¤ÎÃç´Ö¡¢²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸µ¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤Î´é¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¡ÖÁö¤ê¤Ç·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¤È¿ûºê¡£½é¤ÎÈ¢º¬¤Ï£³¶è´õË¾¤Ç¡ÖÂçÅìÂçµÏ¿¡Ê£±»þ´Ö£³Ê¬£¶ÉÃ¡Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ÎÁö¤ê¤òÀÀ¤¦¡£¡Ê¼êÅç¡¡è½»Ò¡Ë
¡¡¢¡¿ûºê¡¡ÂçæÆ¡Ê¤¹¤¬¤µ¤¡¦¤ä¤Þ¤È¡Ë£²£°£°£¶Ç¯£²·î£²Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£¹ºÐ¡£°¦ÃÎ¡¦¾¾Ê¿Ãæ»þÂå¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¡¢²Êµ»³Ø±à¹â¤«¤é¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¡££³Ç¯»þ¤Î°¦ÃÎ¸©¹â¹»±ØÅÁ¤Ï¥¨¡¼¥¹¶è´Ö£±¶è£´°Ì¡£Â´¶È¸å¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤¬ºòÇ¯£¹·î¤ËÂà¼Ò¡£º£Ç¯£´·î¤ËÂçÅìÂç¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¡£³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯£±£±·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£±¶è£²£±°Ì¡£