¡Ö£±£²¿ÍÁ´°÷¤Ç¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡×½é·è¾¡¤Ø·§ËÜ½÷»Ò¤¬£´¶¯¿Ê½Ð¡ÖËÜÅö¤Î¶¯¤µ¤¬½Ð¤»¤¿¤È»×¤¦¡×¡ÄÃæ³Ø¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ
¡þ£Ê£Ï£Ã¥¸¥å¥Ë¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×¡¡Âè£³£¹²ó¡¡Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³¡¡Ãæ³Ø¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¡Ê£²£·Æü¡¦£Á£ó£õ£å¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¤Û¤«¡Ë
¡¡ÃË½÷¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê£Ô¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£´¶¯¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦·§ËÜ½÷»Ò¤¬¡¢Ä¹Ìî¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤·¤ÆÃË½÷¤½¤í¤Ã¤Æ£´¶¯¤Ë¿Ê½Ð¡£ÂçºåËÌ¡¢Åìµþ¡¢Ê¼¸Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì½à·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ÃË»Ò¤Ï¡¢°¦ÃÎ¤¬ÂçºåÆî¤ò¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤ËÇË¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¡£·§ËÜ¡¢Ä¹ºê¡¢ËÌ³¤Æ»¤È²¦ºÂ¤òÁè¤¦¡£½à·è¾¡¤È·è¾¡¤Ï¡¢ÃË½÷¤È¤â£Á£ó£õ£å¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£·§ËÜ¤¬¡¢¶¯¤ß¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ÈÇ´¤ê¤Î¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ç¡¢£µÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÄ¹Ìî¤òËÝÏ®¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ÇºÇ½ªÆü¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¡¢ÃæÅç¼Ó±Ñ¼ç¾¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Î·§ËÜ¤Î¶¯¤µ¤¬½Ð¤»¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£´¤«·î´Ö¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ËµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¼ç¾¡££¹·î¤Î»ÏÆ°»þ¤ÏÂ¾ÁªÈ´¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ÇÉé¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤â½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÅç¤ò¼´¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÏÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤¿¡££±£±·î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¾¡¤Ä»î¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤â¼Á¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¡££±£²¿ÍÁ´°÷¤Ç¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤Èº£Âç²ñ¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤µ¤Þ¡¡¤È¤Ã¤Ú¤ó¡×¡£²£ÃÇËë¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¤ÎÊý¸À¤Ç¡Ö²¿¤¬²¿¤Ç¤â¡¡¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡×¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÃË»Ò¤â£³²óÀï¤ÇºòÇ¯ÇÆ¼Ô¡¦Åìµþ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤Ç¤½¤í¤Ã¤Æ£´¶¯Æþ¤ê¤·¡¢ÃæÅç¤Ï¡Ö·§ËÜ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£ÃË½÷¥¢¥Ù¥Ã¥¯£Ö¤Ø¡¢ºÇ½ªÆü¤â¡È·§ËÜÀûÉ÷¡É¤ò´¬¤Ä¶¤¹¡£¡ÊÀ¥Àî¡¡Éö²Ö¡Ë
¡¡¡Ú°¦ÃÎÃË»Ò¡Û·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢£±£°Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë£´¶¯¤Ë¿Ê¤ó¤À¡££²¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ò£²£¶¡½£²£¸¤ÇÍî¤È¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ÎÃæ¡¢Áª¼ê´Ö¤Ë¤Ï¡Ö¾Ð´é¤Ç¤¤¤è¤¦¡×¤ÈÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤ò£±£µ¡½£±£³¤ÇÀ©¤·¤ÆÎÞ¡£¸Å»ÔÍÎÀµ¼ç¾¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç²ñÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÍ¤¿¤Á¤¬¾¡¤Æ¤¿Í×°ø¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï£²ÅÙ¤Î½àÍ¥¾¡¡£¼ç¾¤Ï¡¢¡Ö°¦ÃÎ¤Î¥Ð¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¡¢Í¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¢¡Âç²ñ·Á¼°¡¡£³¥»¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£²£µÅÀ¥é¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡£½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¤ÏÂè£³¥»¥Ã¥È¤Î¤ß£±£µÅÀ¡Ë¤È¤·¡¢£³°Ì·èÄêÀï¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£