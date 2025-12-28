²áµî£³ÅÙ£Ö¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿£Æ£Ã¤¬£±£°¡½£°Âç¾¡¡¡£´ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ø¡Öº£Ç¯¤Ï¹¶·â¤â¼éÈ÷¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¡×
¢¡£Ê£Æ£ÁÂè£´£¹²óÁ´ÆüËÜ£Õ¡½£±£²¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¢¦ Âè£²Æü ¡Ê£²£·Æü¡¢¼¯»ùÅç¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥É¡Ë
¡¡Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤Î»Ä¤ê£²£´»î¹ç¤È·è¾¡£Ò¤Î£±²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È£¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£²áµî£³ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¡È¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÍº¡É¥ì¥¸¥¹¥¿£Æ£Ã¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ï¼«Ëý¤Î¹¶·âÎÏ¤¬ÇúÈ¯¡£¥¸¥ç¥¬¥Ý¡¼¥éÇðºê£Æ£Ã¡Ê¿·³ã¡Ë¤Ë£±£°¡½£°¤ÈÂç¾¡¡££´ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ»ë³¦ÎÉ¹¥¤À¡££²Ç¯Á°¤Î²¦¼Ô¡¦¥½¥ì¥Ã¥½·§ËÜ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤â¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡ÊÀÐÀî¡Ë¤ò£¶¡½£°¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡££²£¸Æü¤Ï½à¡¹·è¾¡¡¢½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤Î£²¥Á¡¼¥à¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¥ì¥¸¥¹¥¿£Æ£Ã¡Êºë¶Ì¡Ë¡Û²áµî£³ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ë¤¬´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤¿¡££±¼¡£Ò£³»î¹ç¤Ç·×£±£³ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¼«Ëý¤Î¹¶·âÎÏ¤¬ÇúÈ¯¡££±£°ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤Ç¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¹¶·â¤â¼éÈ÷¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¡£°ì¿Í°ì¿Í¤¬ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¼«Á³¤È·ë²Ì¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÆ£²°Ä¾Çî´ÆÆÄ¤Ï¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤ÏÆ±¤¸´ØÅì¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡£¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë»î¹ç¡£¤³¤Ã¤Á¤¬°ìµ¤¤Ë¥®¥¢¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£
¡¡¡ÚÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡ÊÅìµþÂè£±¡Ë¡ÛºòÇ¯¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤¬£±¼¡£Ò¤ÇÇÔÂà¡£º£Âç²ñ¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Î°ì¿Í¡¢´ÖÍþ·î¡Ê¤Ï¤¶¤Þ¡¦¤ê¤Ä¤¡Ë¼ç¾¡Ê£¶Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£ºòÇ¯¤Ï·è¾¡Àï¡ÊÂÐ¥Ð¥Ç¥£¡¼£Ó£Ã¡Ë¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢¿ÈÄ¹¤¬£±£°¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å¤â£·¥¥í¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¼¯»ùÅç¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤â·èÄê¡£¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤Ã¤ÈÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¥Á¡¼¥à¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¢¡Âç²ñÊý¼°¡¡½Ð¾ì£´£¸¥Á¡¼¥à¤¬£±£²ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥ê¡¼¥°Àï¤ò¹Ô¤¦¡£³ÆÁÈ£±°Ì¤Ë²Ã¤¨³ÆÁÈ£²°Ì¤Î¤¦¤Á¾å°Ì£´¥Á¡¼¥à·×£±£¶¥Á¡¼¥à¤¬¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÊý¼°¤Î·è¾¡£Ò¤Ë¿Ê½Ð¡£»î¹ç»þ´Ö¤Ï£´£°Ê¬¡ÊÁ°¸åÈ¾³Æ£²£°Ê¬¡Ë¤ÇÆ±ÅÀ¤Î¾ì¹ç¡¢·è¾¡£Ò£±²óÀï¤È½à¡¹·è¾¡¤Ï£Ð£ËÀï¤ò¹Ô¤¦¡£½à·è¾¡¤È·è¾¡¤Ï£±£°Ê¬´Ö¡ÊÁ°¸åÈ¾³Æ£µÊ¬¡Ë¤Î±äÄ¹Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï£Ð£ËÀï¤Ç¾¡Íø¥Á¡¼¥à¤ò·è¤á¤ë¡£