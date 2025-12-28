ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤òºÆË¬¡Ö¹ñ¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤ÎÀµ·î¹±Îã¤ÎÆÃÈÖ¡Ö¤µ¤ó¥¿¥¯¡×¡Ê1·î1Æü¸á¸å3»þÊüÁ÷¡Ë¤Î¥í¥±¤Ç24Ç¯1·î1Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÀî¸©¡¦Ç½ÅÐ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
2¿Í¤ÏÈïºÒÃÏ¤Ç¿æ¤½Ð¤·¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÈïºÒÃÏÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£È¯À¸¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯2Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢ºÆ¤ÓÇ½ÅÐ¤òË¬¤ì¤¿¡£¸½ÃÏ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ö¤Þ¤ÀÆ»Ï©¤¬¡Ä¡£Æ»¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¥¬¥¿¥¬¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤ó¤É¤¤¡£ºÙ¤«¤¤Æ°¤¤ä¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÆ»¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÞÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£Åìµþ¤ÎÆ»¤Ã¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ë¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤ÎÆ»¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Îµ÷Î¥¤ò±ó²ó¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£´ÙË×¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¹ñ¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Þ¤ÀÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉü¶½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£