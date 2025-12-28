¡ÚÁ´ÆüËÜU-12¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¥Ù¥¹¥È8·èÄê¡¡Á´¹ñ48¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·29Æü·è¾¡¡¡J¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏÀîºêF¡¢¿À¸Í¡¢Ä»À´¤¬¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë
¡þJFAÂè49²óÁ´ÆüËÜU-12¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê26¡Á29Æü¡¢¼¯»ùÅç¡Ë
8¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸Ç¯Âå¤ÎÁ´¹ñ48¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹Âç²ñ¡£1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï12¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë4¥Á¡¼¥à¤¬Ê¬¤±¤é¤ì¡¢³ÆÁÈ1°Ì¤Î12¥Á¡¼¥à¤È³ÆÁÈ2°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤Î·×16¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¡£27Æü¤Ï·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É1²óÀï¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È8¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
J¥ê¡¼¥°¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Êº´²ì¡Ë¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Î3¥Á¡¼¥à¤¬8¶¯Æþ¤ê¡£¥Ç¥µ¥Õ¥£¥ªC.F¡Ê¹áÀî¡Ë¡¢FC¥È¥ê¥¢¥Í¡¼¥íÄ®ÅÄ¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢¥ì¥¸¥¹¥¿FC¡Êºë¶Ì¡Ë¡¢¥½¥ì¥Ã¥½·§ËÜ¡Ê·§ËÜ¡Ë¡¢F.C.¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ë¡Ê´ôÉì¡Ë¤â½à¡¹·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤Ï28Æü¤Î¸áÁ°¤Ë½à¡¹·è¾¡¡¢¸á¸å¤Ë½à·è¾¡¡£¤½¤·¤Æ29Æü¤Ë¤Ï·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú½à¡¹·è¾¡¥«¡¼¥É¡Û
¥Ç¥µ¥Õ¥£¥ªC.F ¡Ý FC¥È¥ê¥¢¥Í¡¼¥íÄ®ÅÄ
¥µ¥¬¥óÄ»À´ ¡Ý ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
¥ì¥¸¥¹¥¿FC ¡Ý Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
¥½¥ì¥Ã¥½·§ËÜ ¡Ý F.C.¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ë
¡Ú¥é¥¦¥ó¥É16·ë²Ì¡Û
¥Ç¥µ¥Õ¥£¥ªC.F 1¡Ý1(PK2-1) Çð¥ì¥¤¥½¥ëTOR
FC¥È¥ê¥¢¥Í¡¼¥íÄ®ÅÄ 8¡Ý1 ÂÀÍÛSC
¥µ¥¬¥óÄ»À´ 1¡Ý0 ¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í 2¡Ý0 Æá¿ÜÌî¥ö¸¶FC
¥ì¥¸¥¹¥¿FC 10¡Ý0 ¥¸¥ç¥¬¥Ü¡¼¥éÇðºêFC
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì 2¡Ý2(PK6-5) FC¥ê¥Ð¡¼¥¹
¥½¥ì¥Ã¥½·§ËÜ 6¡Ý0 ¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô
F.C.¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ë 2¡Ý1 ¥¢¥Ã¥º¡¼¥í
¡Ú1¼¡¥é¥¦¥ó¥É½ç°ÌÉ½¡Û¡ú¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð
¢¡AÁÈ
1°Ì ¥¸¥ç¥¬¥Ü¡¼¥éÇðºêFC¡Ê¿·³ã¡Ë¡ú
2°Ì ¥¢¥Ã¥º¡¼¥í¡Ê¼¢²ì¡Ë¡ú
3°Ì ¥Ö¥ë¡¼¥ÇFC¡Ê¹Åç¡Ë
4°Ì FC¹âÃÎ²£Æâ¡Ê¹âÃÎ¡Ë
¢¡BÁÈ
1°Ì ¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡ÊÀÐÀî¡Ë¡ú
2°Ì ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ä¤¯¤Ð¡Ê°ñ¾ë¡Ë
3°Ì ¥¢¥Õ¥§¥é¥ë¥»»ÍÆü»Ô¡Ê»°½Å¡Ë
4°Ì ¥¢¥¹¥é¥óFC¡ÊµÜºê¡Ë
¢¡CÁÈ
1°Ì ¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¡Ê»³Íü¡Ë¡ú
2°Ì ¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¥Ã¥µ¹âÅÄFC¡ÊÆàÎÉ¡Ë
3°Ì FCÎ°µå¡Ê²Æì¡Ë
4°Ì ¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¾±Æâ¡Ê»³·Á¡Ë
¢¡DÁÈ
1°Ì F.C.¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ë¡Ê´ôÉì¡Ë¡ú
2°Ì Æá¿ÜÌî¥ö¸¶FC¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¡ú
3°Ì ²½§FC¡ÊÆÁÅç¡Ë
4°Ì Åì½Ð±ÀFC¡ÊÅçº¬¡Ë
¢¡EÁÈ
1°Ì ¥Ç¥µ¥Õ¥£¥ªC.F¡Ê¹áÀî¡Ë¡ú
2°Ì ¥¯¥ì¥Õ¥£¥ª»³¸ýF.C¡Ê»³¸ý¡Ë
3°Ì ¥«¥Æ¥£¥ª¡¼¥éFC¡ÊÂçÊ¬¡Ë
4°Ì µþÅÔÄ¹²¬µþSS¡ÊµþÅÔ¡Ë
¢¡FÁÈ
1°Ì ¥½¥ì¥Ã¥½·§ËÜ¡Ê·§ËÜ¡Ë¡ú
2°Ì ¥¬¥ó¥ÐÂçºåÌç¿¿¡ÊÂçºå¡Ë
3°Ì FC.¥Õ¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë°¦ÃÎ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
4°Ì FC¥°¥í¥¦¥º¡Ê´ä¼ê¡Ë
¢¡GÁÈ
1°Ì Çð¥ì¥¤¥½¥ëTOR¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡ú
2°Ì ÂÀÍÛSC¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¡ú
3°Ì FC.¥«¥ó¥Ô¥ª¡¼¥ÍÊ¡²¬¡ÊÉÙ»³¡Ë
4°Ì ¤¤¤ï¤¥¢¥Ó¥é¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÊ¡Åç¡Ë
¢¡HÁÈ
1°Ì ¥ì¥¸¥¹¥¿FC¡Êºë¶Ì¡Ë¡ú
2°Ì Ä¹ºê¥É¥ê¡¼¥àFC¡ÊÄ¹ºê¡Ë
3°Ì Ä»¼èKFC¡ÊÄ»¼è¡Ë
4°Ì ÉðÀ¸FC¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¥Ã¥º¡ÊÊ¡°æ¡Ë
¢¡IÁÈ
1°Ì FC¥ê¥Ð¡¼¥¹¡Ê°¦É²¡Ë¡ú
2°Ì ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
3°Ì ¥¢¥ë¥Æ¥£¥¹¥¿Àõ´Ö¡ÊÄ¹Ìî¡Ë
4°Ì ¥Ñ¥ë¥±FCÁ°¶¶¡Ê·²ÇÏ¡Ë
¢¡JÁÈ
1°Ì ¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Êº´²ì¡Ë¡ú
2°Ì Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡ú
3°Ì ¥°¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥ëFC¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë
4°Ì ÀÄ¿¹FC¡ÊÀÄ¿¹¡Ë
¢¡KÁÈ
1°Ì FC¥È¥ê¥¢¥Í¡¼¥íÄ®ÅÄ¡ÊÅìµþ¡Ë¡ú
2°Ì ¾®ÁÒÆîFC¡ÊÊ¡²¬¡Ë
3°Ì À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡ÊÀÅ²¬¡Ë
4°Ì ¥Ë¥«¥Û¥¦¥¤¥ó¥ºFC¡Ê½©ÅÄ¡Ë
1°Ì ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡ú
2°Ì ¥ª¥ª¥¿FC¡Ê²¬»³¡Ë
3°Ì Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡ÊÅìµþ¡Ë
4°Ì ¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡ÊµÜ¾ë¡Ë