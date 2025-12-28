異例の4連戦で負けなかった井上尚弥に止まぬ賛辞　米記者が訴えた“無敗”の価値「批判する連中は無視しろ。イノウエほどの脅威など存在しない」

圧倒的な手数でピカソを凌駕した井上(C)Getty Images

豪快なKO勝利とはいかず、本人からも反省の言葉が漏れた。

世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥（大橋）は、現地時間12月27日にサウジアラビアのリヤドで行われた同級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）に判定勝ち（3-0）。相手に付け入る隙を与えない貫禄の試合内容で、激闘続きだった2025年のラストマッチを白星で飾った。

【動画】これぞ偉才の打ち合い ピカソのパンチを悠々と見切る井上尚弥のファイトシーン

試合前にKO宣言もしていた井上は、タフなピカソを前に決定的な一打を放ち切れず。相手を158発も上回る総パンチ数328と手数で凌駕し、ポイントこそ奪い続けたが、どこか消化不良の感は否めなかった。実際、本人も試合後に独占生配信を行っていた『Lemino』のフラッシュインタビューで「ちょっと集中力に欠けるというか。まぁ自分自身は全く納得していない内容ではあります」と漏らしている。

それでも負けなかった事実に変わりはない。しかも、井上はこれが年間4戦目。自ら「正直、疲れました」（『Lemino』のフラッシュインタビューより）と語る異例の過密日程をこなしきっての“完封勝ち”は、十分に評価すべきではないだろうか。

もっとも、“ボクシングの本場”では、ピカソ戦を終えて、井上の評価が揺るぎないものへと昇華した印象もある。米ボクシング専門ポッドキャスト番組『Inside Boxing Live』でホストを務めるダン・カノッビオ氏は、「一部の人々は、ナオヤ・イノウエを、なおも批判し続けるだろう」と切り出した上で「だが、そんな連中は無視しろ。2025年に4戦全勝だ。彼ほどの脅威となる選手など存在しない」と貫禄の結果を絶賛した。