磐田東高出身の広島・二俣翔一内野手（２３）が２７日、磐田球場で行われた野球教室「いわた野球フェス」に参加した。約１６０人の小学生と３時間にわたって交流し、打撃の披露や、捕球でのアドバイスなどを行った。「子どもの元気に触れると、自然と元気になります」と頬をほころばせた。

プロ５年目の今季は、激動のシーズンとなった。初めて開幕１軍の座をつかんだものの、４月にはバントの自打球を顔面に受け、上下８本の前歯を破損するけがを負った。翌日にはド根性で試合に出場。その後、かみ合わせの影響で打撃不振に陥るも、６つのポジションを守るなど、チームに貢献した。秋には１年目の２１年以来、４年ぶりに捕手再挑戦も決定。来季は「内外野に加え、捕手としてもプレーできるユーティリティーを目指す」と日本一への力となることを誓う。

今オフも、メジャー移籍を目指しポスティング申請中の巨人・岡本和真内野手（２９）と自主トレを行う。昨年は打席でのタイミングを見直す契機を与えてくれており、「日本を代表する打者の下で学んだことを、自分の物にしたい」と話した。（伊藤 明日香）