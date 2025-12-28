◆全国高校ラグビー第１日 尾道７４―５遠軽（２７日、花園ラグビー場）

開幕し、１回戦が行われた。３大会連続１３度目出場の遠軽（北北海道）は、１９大会連続出場の尾道（広島）に５―７４で敗戦。後半２３分にＮＯ８の吉田琉希也（３年）が意地のトライを決めたが、１０大会ぶりの勝利には届かなかった。３大会ぶり２度目出場の立命館慶祥（南北海道）は、２８日の初戦で仙台育英（宮城）と対戦する。

２０１５年以来の勝利は高い壁に阻まれた。開始５分の先制点を皮切りに、前半だけで７トライ４５点を献上。細かいミスを見逃さない全国常連校に格の違いを見せつけられ、吉田は「３年間戦ってきた相手で一番強かった。スピードもパワーも北海道にはない部分で圧倒された」とレベルの差を認めた。

終盤まで防戦一方の展開だった。得点の“気配”すら感じられない苦しい時間が続いたが、終盤にＮＯ８が一矢報いた。０―６２で迎えた後半２３分。相手陣内ゴール前１０メートルのスクラムから抜け出した吉田は、２人からのタックルを受けながらもボールを放さず、右隅に執念のトライ。北北海道大会計３試合１０トライの点取り屋が大舞台で一撃を見舞い、石崎真悟監督（４７）は「彼の３年間の努力が結果として出た」と褒めたたえた。

遠軽町で出土の黒曜石をモチーフにした新たなユニホームで挑んだ１３度目の花園。町から７００万円の援助を受けて約２週間前から道外で合宿を積み、万全の態勢を整えて臨んだが白星は遠かった。高校限りで引退する吉田は試合後、仲間と抱擁し「本当にやり切った。後悔はない」。全国１勝は残された後輩たちに託し、笑顔で聖地を後にした。（島山 知房）

遠軽町・佐々木修一町長（現地観戦し）「頑張ったなと思う。尾道さんはシード校でもおかしくない相手。よくやった」