¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥­¡¼¥¦¤ä¶á¹Ù¤Ç¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥­¡¼¥¦»ÔÆâ¤ä¶á¹Ù¤Ç26Æü¤ÎÌë¤«¤é27ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2¿Í¤¬»àË´¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤ò´Þ¤à46¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏSNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬¤ª¤è¤½500µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤È40È¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤Ê¤É¤ò¹¶·â¤·¡¢°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÅÅµ¤¤äÃÈË¼¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¹¶·â¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥­¡¼¥¦»Ô¤ä¶á¹Ù¤Î100ËüÀ¤ÂÓ°Ê¾å¤¬ÄäÅÅ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ï¡¢28Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÏÂÊ¿°Æ¤ò¤á¤°¤êÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¤â¹¶·â¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë°Õ»×¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¡²ñ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï27Æü¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤ÏÀïÆ®¤Î½ª·ë¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤â¤·¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬Ê¿ÏÂÅª¤Ê²ò·è¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¡ØÆÃÊÌ·³»öºîÀï¡Ù¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÜÅª¤òÉðÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£