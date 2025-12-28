◇第105回全国高校ラグビー1回戦 常翔学園41―29茗渓学園（2025年12月27日 花園）

記念大会で例年より5校多い56校が参加して開幕し、1回戦10試合が行われた。前回大会4強の常翔学園（大阪第2）は茗渓学園（茨城）を41―29で撃破。No・8山本智輝（2年）が2トライを挙げた。2回戦で大会3連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第1）と対戦する。東海大大阪仰星（大阪第1）は大会歴代3位タイの137得点で坂出第一（香川）に大勝。初出場の慶応志木（埼玉第2）、2大会ぶり9度目出場の早実（東京第2）も初戦を突破した。

1回戦屈指の好カードは、6度目の頂点を狙う常翔学園が制した。幻に終わった「昭和最後の決勝」の白黒を令和でつける――。その重みに、山本は武者震いしていた。「常翔でラグビーをする以上、茗渓との歴史は分かっていますから」。聖地デビューとなったNo・8の推進力が難敵撃破の原動力だった。

17―5で迎えた後半6分、ゴール前10メートルでパスを受けると、2人を引き連れながらインゴールへ飛び込む。同11分には中央付近のラックから抜け出してこの日2本目のトライを決めた。「絶対に前に出続ける。それは伝統のNo・8を背負う自分が体現しないといけないと思っていました」。縦に突破するスタイルを貫く同校。連綿と受け継がれる伝統を自らの走りで示した。

両校は第68回大会（88年度）で決勝に進出したが、昭和天皇崩御によって試合が中止となり、両校優勝となった。初戦の相手が決まると、白木繁之監督ら指導者が連日「幻の決勝」の話を選手に語った。ただし山本は、以前から両校の物語を知っていた。長男・大輝さん、次男・敦輝（現東京SG）も同校OBで、これまでの歩みには詳しかった。そして「兄のように花園でプレーしたい」と憧れ続けた舞台で輝いた。

前回対戦した06年度に出場していた白木監督は「今も昔も展開が速いスタイルは変わっていなかった」と両校が築いてきた物語に思いをはせた。2回戦の相手は優勝候補に挙がる桐蔭学園だが、山本は「徹底して前に出続ける」と誓った。ノーシードから目指す13大会ぶり優勝へ、「幻の決勝再現」を幕開けとする壮大な物語が始まった。 （河合 洋介）

▽幻の決勝 両校は第68回大会（1988年度）で決勝に進出。89年1月7日の午前6時33分、昭和天皇崩御によって、キックオフ3時間前の10時に試合中止が決定し両校優勝となった。花園大会での両校の通算対戦成績は常翔学園の3勝1敗。

≪2年時に“幻の決勝”経験 元木氏勝利喜ぶ≫大工大高（現常翔学園）の2年時に“幻の決勝”を経験した元日本代表CTB元木由記雄氏（現京産大ラグビー部GM）が後輩たちの勝利を喜んだ。この日はテレビで試合を観戦。「自分たちの力を出してほしいと思っていた。フィジカルでゲームを優位に進めていた」と振り返った。両校優勝となった第68回大会について問われ「試合をやりたい思いが強かったけど、仕方のないことだったので」と当時に思いをはせた。