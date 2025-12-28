全国高校サッカー選手権の北海道代表・北海が２７日、１回戦（２９日）の大津（熊本）戦を控え、千葉県内で調整練習を行った。父・慎之助さんがＯＢだったこともあり北海に進学したＭＦ新岡醒茄（せな、３年）は、自身最初で最後の全国選手権へ気合十分。「３年間を振り返ると本当につらいことが圧倒的に多かった。助けてもらったり、この３年生３６人だったからここまで来られたので」とベンチ入りできない仲間の分も奮闘を誓った。

父は高校入学後にサッカーからホッケーに転向し、１９９４年の全国高校総体で４強入りを果たした。初戦から今年の全国高校総体準Ｖという難敵との対戦になるが「自分たちの代で全国で勝つと決めたので。絶対に実現して男を上げて、応援してくれる父を喜ばせたい」と父の実績に迫る旋風を見せにいく。

道大会では２４だった背番号は１６に変わった。「サッカーをして初めてもらった番号だったので。北海に来たときの気持ちを忘れずにプレーできたら」。島谷制勝監督（５６）が「努力の男」と評価する新岡が、初心に帰って臨む大一番へ「ひたむきに走ってボールを追っていきたい」と声を大にした。（砂田 秀人）