¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼1²óÀï¡¡Áá¼Â39¡½14ÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡²Ö±à¡Ë

¡¡Á°²ó8¶¯¤ÎÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¤Ï16Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë½éÀïÇÔÂà¡£14¡½20¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¥­¥Ã¥¯¤Î¥ß¥¹¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¡¢ÌµÆÀÅÀ¡£¼ç¾­¤ÎFLÃæÈø¤Ï¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Î®¤ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£

¡¡¸©Í½Áª¤ÏÂ¾¹»¤ÎÉô°÷ÉÔÂ­¤Î¤¿¤á1»î¹ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢35Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÂåÉ½¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃæÈø¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë±Æ¶Á¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÂ¼ÃÎÌé´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸©Í½Áª¤â¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬Èà¤é¤Ë¤½¤ì¤Ë¶á¤¤·Ð¸³¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£