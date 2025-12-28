¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÈøÆ»¡¡12¥È¥é¥¤¤Ç²÷¾¡È¯¿Ê¡ªSHÀÖÇ÷¤¬¹¥µ¡±é½Ð¤â¡Ö¸åÈ¾¤Ï¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¡Ä¡×¤ÈÈ¿¾Ê
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼1²óÀï¡¡ÈøÆ»74¡½5±ó·Ú¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡ÈøÆ»¤Ï12¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¦²÷¾¡¤Ç¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ÎSHÀÖÇ÷¤¬·Ú²÷¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ç²¿ÅÙ¤âÆÀÅÀµ¡¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÁ°È¾¤Ï¤¤¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¼«¿Ø¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤ÏÈ¿¾Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Éô°÷¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÈøÆ»¶ÚÆù°Ñ°÷²ñ¡×¤È¤¤¤¦SNS¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬2000¿ÍÄ¶¡£ÀÖÇ÷¤Ï½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ÅÄÃæ½Õ½õ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½¤Àµ¤¹¤Ù¤¾®¤µ¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ÝÂê¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£