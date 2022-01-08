¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛU18²Ö±à½÷»Ò15¿ÍÀ©¡¡Åì·³¾¡Íø¡¡No¡¦8Âç¶¶¤¬·è¾¡T¡Ö¶¯¤¤ÆÍÇË¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¡þU18²Ö±à½÷»Ò15¿ÍÀ©¡¡Åì·³17¡½12À¾·³¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡U18²Ö±à½÷»Ò15¿ÍÀ©¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Åì·³¤¬17¡½12¤ÇÀ¾·³¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾19Ê¬¡¢Åì·³¤ÎNo¡¦8Âç¶¶°¦è½¡Ê3Ç¯¡á´ØÅì³Ø±¡Ï»±º¡Ë¤¬·è¾¡¥È¥é¥¤¡£¡Ö¶¯¤¤ÆÍÇË¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡£Á°¤¬¶õ¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤³¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Êì¤Î±Æ¶Á¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼¤ò»Ï¤á¡¢Âç³Ø¤Ç¤âÂ³¤±¤ëÍ½Äê¡£¡Ö15¿ÍÀ©¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç2029Ç¯¤ÎWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£