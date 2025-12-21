timelesz、3時間の”新春冠特番”放送決定！「全世代に愛される戦国武将ベスト20」発表

2026年1月5日（月）、timeleszがテレビ朝日で初の冠特番に挑む『時代超越！タイムレスランキング〜全世代に愛されるNo.1戦国武将は？〜』が放送される。

今年2月に現在の8人体制となり、グループとしても個人としても快進撃が続くtimelesz。その勢いのままに、今回彼らが挑むテーマは、時代を超え世代を超え日本人が愛してやまない“戦国武将”。

今回の特番では、10代から80代まで“各世代1000人・計8000人”に大規模アンケートを実施。題して「好きな戦国武将ベスト20」。

8人はそれぞれ担当世代をもち、忍びの精鋭集団「タイムレス八勇士」としてスタジオで調査報告。調査しないとわからない戦国武将人気のリアルを深掘りしていく。1位に輝く、時代を超えて愛される“最強の武将”とは？

スタジオには、数々の作品で戦国武将を演じてきた高橋英樹が“タイムレス城 城主”として登場。

さらに、側用人（進行役）として弘中綾香（テレビ朝日アナウンサー）が、見届け人として石原良純、伊集院光、山崎弘也（アンタッチャブル）、村山輝星という戦国武将好きの幅広いメンバーが集結。知られざる逸話など驚きのエピソードが飛び出す。

そして、テレビ朝日での初特番決定にあわせ、timeleszのメンバー8人から喜び＆意気込みコメントも到着。2026年も勢いを増すtimeleszによる、世代を超えて楽しめる新春大型特番に注目だ。

◆佐藤勝利 コメント

まず、こんな大きな番組にいきなり挑戦させていただけることになり、本当に光栄ですし、驚きました。「本当に新年のゴールデンの枠で放送されるのか…？そんなことがあるのか…？」と、驚きの気持ちが勝っています。

僕が担当する50代の皆さんは、多ジャンルで知識が深かったり、戦国武将への愛が強かったりと、とても熱量の高い世代という印象です。そんなみなさんの思いをきちんと伝えられるように、そして50代の方から見れば、僕は“息子くらいの年齢”だと思うので、「息子、頑張ってるな！」と思っていただけるような報告ができたらいいなと思っています！

僕は歴史にすごく詳しいわけではないのですが、昔から興味はあって、気になったことは調べたりしています。特に戦国武将は、教科書には載らない“意外な一面”を持っている方が多くて、それがすごくおもしろいんです。「えっ、こんな一面があるんだ！」という発見がたくさんあって、今回の番組でもそういう“人間ぽさ”がたくさん出てくると思います。

“こういう人が本当に存在していたんだ”、“こういう人だから天下を取ったんだ、活躍したんだ”とわかるので、歴史ってすごくおもしろいジャンルだなと。 “戦国武将”の調査を、10代から80代まで、それぞれ8人が担当してお届けするので、どの世代の方でも新年に楽しめる番組にしたいと思っています。ぜひ、いろんな方に見ていただけたら嬉しいです！

◆菊池風磨 コメント

まず、この特番をやると聞いたときは、本当にびっくりしました！ いきなりゴールデンで、しかも3時間というハードルの高さに驚いたんですけど、それと同時にすごく嬉しくて、この期待に応えられるように精一杯やらせていただきたいと思いました。

僕は学生時代も、歴史が好きだったんですが、今の僕が思う歴史上の人物と、10代の子たちが思う歴史上の人物って、きっと違うじゃないですか。世代によって、イメージが変わったり、評価が変わったり、最近だと「新しい史跡が見つかった」「解釈が変わった」みたいなこともありますし。僕らが抱いている“戦国武将のイメージ”と、今の学生たちが抱くイメージにはギャップがあると思うので、そのギャップを楽しみながら、僕自身も学びたいなと思っています。

戦国武将の魅力は、いろいろな人の思いを背負って生きていたところだと思います。今とは時代も状況も違うなかで、ものすごい責任感を持って生きていたのは間違いないですし、そんな武将たちから“今に活かせること”もたくさんある気がします。

我々を応援してくださっている方々が、どれだけ戦国武将に興味を持たれているかは正直未知数なんですけど、これをきっかけに興味を持っていただけたら嬉しいですし、逆に“戦国武将が大好き！”という方々には、この番組を通して「timelesz、意外といいやつらじゃん！」と思ってもらえるようなきっかけにもなったらいいなと思っています！

◆松島聡 コメント

特番、とても嬉しかったです！ テレビ朝日さんには、『Mステ』だったり、僕もドラマで周杜とお世話になったり、『ニカゲーム』でも周杜が活躍していたりとか、個々での活動は結構多いんですけど、8人でグループとしてというのは本当に嬉しかったです。そしてなにより、年始に8人で、戦国武将というカテゴリーを自分たちも学びながら、視聴者の皆さんと一緒に深掘りしていく――すごくおもしろい企画だなと思いました。

僕は、80代担当ということで、ワクワクと緊張が半々くらいで…。自分もゲームで戦国武将を少し勉強したくらいなので、知識があるわけではなくて。「戦国武将ランキング」ってテレビで大きく取り上げるのも珍しいですし、興味がわく内容だと思います。

衣装もメンバーカラーで凝ったものを用意していただいて、セットも年末年始感があって、タイムスリップしたような感覚になりました。80代担当として、おじいちゃん・おばあちゃんもきっと観てくれると思うので、その世代にも刺さるようなトークをしたいです（笑）。

戦国武将って、もちろん苦労もあったと思いますが、“正義とは何か”を体現してきた方々だと思うんです。僕もそのかっこよさに憧れてゲームをやっていました。戦国時代に何が起きたのか…時代背景を深掘りすることって意外とあまりないですし、学校の授業で触れるくらいだと思うので、当時学んでいたこと、学びきれなかったことを、僕らと同じ目線で一緒に学んで、興味を持って見ていただけたら、“日本人としてちょっと誇らしい瞬間”があるんじゃないかなと思います。

ぜひ最後までチャンネルを変えずに見ていただけたら嬉しいです！

◆寺西拓人 コメント

初めてのテレ朝さんでの冠番組ということで、すごく気合が入っていますし、最初に聞いたときは本当にびっくりしました。3時間という長尺も、僕らは数えるほどしか経験がないので、ドキドキしつつ…素敵な見届け人（ゲスト）の皆さんと一緒に、素敵な番組ができたらいいなと思っています。

70代担当ということで…、実は僕、70代の方々とお仕事してみたいとずっと思っていたので、すごく嬉しいです！ そして、和装を着る機会はたまにあるのですが、こんなメンバーカラーの和装の衣裳を用意していただけることはなかなかないので、実際に着てみてもやっぱり素敵ですし、細かいところまで見ていただけたらなと思います。

戦国武将って、日本独自の文化というか…僕自身、学生時代にとてもハマってたか？ と言われるとそうではないのですが、映画やドラマを観ても、やっぱりすごくかっこいいなと思っていましたし、今回をきっかけに、もっと深く知れるんじゃないかなと、とても楽しみです。

timeleszというグループ名にもありますが、“時代を超える・超越する”というテーマが今回の番組にも重なっていると感じています。いろんな世代の方々に観ていただいて、世代を超えて、さらにその“今の世代”も超えて、日本の戦国武将の魅力をお伝えできる番組になればいいなと思います！ よろしくお願いします！

◆原嘉孝 コメント

本当に、みなさんに支えられているなと思っています。timeleszができて1年未満にもかかわらず、こうして特番のお話をいただけたのは、僕たちにとってチャンスの幅が広がることでもありますし、いろんな企画に挑戦していくことは、今の僕たちにとって大きく成長できるきっかけだと思うので、すごくありがたいです。

今回、僕は20代担当なのですが、ちょうど30歳になったばかりですし、 “同年代代表”として、調査報告をしっかり頑張りたいと思います！ 忍者の衣裳は正直慣れてないです…（笑）。でも、メンバーカラーになっていますし、すごくカッコイイです！ 衣装の細かい部分にも、ひとつひとつ意味があると思うと、より気が引き締まります。

歴史はそんなに詳しくないのですが、衣装も含めて、すごくテンションが上がります。戦国武将って、今とは時代が違いすぎるので当時の方々の思いをすべて理解することはできないと思うんですけど、「生きる」ということに対して相当な覚悟を持っていた人たちなんだろうなと感じます。今とは覚悟のレベルが格段に違うなかで、本当に尊敬です。

僕自身、歴史は詳しくないですが、僕たちと一緒に興味を持って、一緒に勉強してもらえたら嬉しいです！ そして、timeleszとして番組をやらせていただけるというのは、グループにとってすごく大きなチャンスだと思います。ぜひ楽しみにしていてください。そして、一緒に盛り上げてくれたら嬉しいです！

◆橋本将生 コメント

「タイムレスランキング」というタイトルがカレンダーに入っていて、「なんだろこれ…！」と思っていたんですが、聞いたら“初めてテレビ朝日さんで番組をやらせていただける”と知って、すごく嬉しかったです。今まで、こういったランキング番組とか、教養要素のあるものはやったことがなかったので、また新しいtimeleszの一面をお見せできるんじゃないかなと思いました。

今回、僕は30代担当をするのですが、10代から80代まで担当があるなかで、“30代”を背負って、しっかり使命をまっとうできればと思います！

ちなみに…、僕は勉強がベースとしてあまり得意ではなくて…歴史も得意ではなかったんですけど、でも「おもしろいな」と思う瞬間が多いんです。「こういうことあったんだ！」って知ることが、僕自身すごく勉強になりますし、昔の人がやったことって、本当に興味深いです。

自分から教科書を開いて読んだり、歴史の本を読んだりするタイプではないのですが、こういう番組で「どの戦国武将が人気なのか」とか、そういう小さなきっかけが、歴史への興味をかき立ててくれると思うんです。

観ていただけたら、すごく勉強にもなるし、知識にもなると思いますし、きっと“すごくいい時間”になると思います！

◆猪俣周杜 コメント

まず、特番決定がすごく嬉しかったですし、「タイムレスランキング」という名前を聞いてすごくワクワクしました。どんなランキングなんだろう、とか、そういう期待が一気に膨らみました。さらに“戦国武将”がテーマだと知って、いろんな方に興味を持っていただけるんじゃないかなとも思いました。50代、60代…など本当に幅広い年代の方に見てもらえる機会をいただけたので、「よし、頑張ろう！」と！

僕は60代担当なのですが、自分の祖父母に見てもらうような感覚で、しっかり頑張りたいと思います！ ちなみに…僕は戦国武将といえば、織田信長さんです！ 忍者の衣裳も、着たらすごく強くなった気がしますし、テンションが上がります。

「タイムレスランキング」を観て、日本の文化をもっと知って、日本の素晴らしさを一緒に楽しく勉強していけたら嬉しいです！

◆篠塚大輝 コメント

特番をやると聞いて、やっぱりワクワクしましたし、すごいありがたいことだなと思いました。番組自体もおもしろそうで、今までtimeleszに入ってからはやってこなかった分野でもありますし。でも、戦国武将は小・中学生のときに通ってきたところなので、すごくワクワクしています！

僕は熱心に戦国武将について勉強していたわけではないんですけど、比較的好きなほうだと思います。すごく格好良くて、それぞれの生き様が歴史として現代にも語り継がれているのは本当にすごいことですし。今の日本はすごく平和で、戦が身近にないですけど、そういった出来事が実際に日本で起きていたということに、あらためてすごく重みを感じます。

今回僕は40代を担当しますが、年代によって好きな戦国武将が変わるという話を聞いて、すごく興味深いなと思いました。40代の方々は、僕たちのように“ゲームで知る”というより、ドラマとか、その時代の作品のエピソードベースで印象がついていると思うので、そこがランキングにどう反映されるのか楽しみです。僕自身も新しい発見や学びがあったらいいなと思います！

「タイムレスランキング」は僕自身もたくさんのことを学べると思いますし、戦国武将は調べれば調べるほどおもしろい話や、現代に繋がることもあるので、皆さんと一緒に楽しく学ぶことができたら嬉しいです！