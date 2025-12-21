2025年のエンターテインメントシーンも、多くの女性俳優の演技によって彩られたものだ。声や表情、ささいな仕草まで印象に残る瞬間がいくつもあった。そんなこの1年を振り返り、とくに印象深かった10名の女性俳優を紹介したい。映画やドラマ、演劇作品などで活躍し、各作品に息吹を吹き込んだ演技者たちだ。

参考：北村匠海、松村北斗、竹内涼真、妻夫木聡らが刻んだ名演 2025年に活躍した男性俳優たち

現在進行形で私たちに素晴らしい時間を提供している俳優といえば、この人をおいてほかにないだろう。そう、朝ドラ『ばけばけ』（NHK総合）でヒロインを務めている髙石あかりである。今年の彼女は、次代を担っていくであろう若手俳優たちが並んだ学園ドラマ『御上先生』（TBS系）で重要な役どころを務め、配信ドラマ『グラスハート』（Netflix）ではポップスターに。映画『夏の砂の上』では文学的な作品の世界にごく自然と馴染んでいた。『ベイビーわるきゅーれ』シリーズなどすでにいくつもの代表作を得てきた髙石だが、大飛躍の一年になったのは間違いない。その存在を誰もが知りつつある。が、『ばけばけ』はまだまだこれから。来年も俳優・髙石あかりの年になりそうである。

朝ドラでヒロインを務めた俳優といえば、『あんぱん』（2025年度前期／NHK総合）の今田美桜も非常に頼もしかった。勝ち気なヒロイン・のぶは広く愛される存在となり、多くの視聴者が彼女に発破をかけられたことだろう。いまでもことあるごとに心の中ののぶから、「たっすいがはいかん（＝弱気ではダメだ）！」と言われているものだ。

朝ドラといえば、幅広い世代の視聴者が触れるもの。これでヒロインを務める者とあれば、“国民的俳優”と呼んで差し支えないだろう。だが、今年の“エンタメシーンの顔”は、森七菜だと断言したい。日本映画の興行史を塗り替えた『国宝』をはじめ、4本もの映画に出演。いずれも「大ヒット作」である。堅実な演技で名作の誕生に貢献したのだ。そして、なんといってもドラマ『ひらやすみ』（NHK総合）での好演ぶり。森が演じる“なっちゃん”に、誰もが夢中になった。この年末年始はぜひ、なっちゃんの影を追いつつ阿佐ヶ谷散策などしたいものである。

■ますます脂が乗り始めている山下リオ、夏帆、南沢奈央

演技者としてのキャリアを重ね、ますます脂が乗り始めているのを感じたのが、山下リオ、夏帆、南沢奈央だ。山下は映画『雪子 a.k.a.』で主演を務め、小学校の教師でありラッパーという特異な役どころを好演。夏帆はドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で主演し、人生に迷える女性の心の揺らぎを体現した。そして、南沢は舞台『海と日傘』で主演。若くして余命3カ月と宣告された女性の“生”を儚くもチャーミングに演じ上げていた。それぞれの作品が、彼女たち一人ひとりの新たな代表作になっただろう。私は彼女らの同世代の人間として、どこか自分たちの代弁者のようだと感じたものだ。これからがさらに楽しみな3人である。

インディペンデント映画のシーンで輝いていたのは、やっぱり芋生悠だ。20代が中心のキャストやスタッフによって生み出された『ROPE』でキーパーソンを演じ、豊田利晃監督の待望の最新作『次元を超える TRANSCENDING DIMENSIONS』でも主要な役どころに。松田龍平、窪塚洋介、千原ジュニアといった、これまでの“豊田組”を支えてきたメンツの中に彼女が並んでいるのは、かなりグッときたものだ。一方、メジャー映画の領域で真価を発揮したのが小松菜奈。近年、彼女と劇場で会える機会は減ってきているわけだが、「大ヒット作」となった『8番出口』の1本だけでも十分に満たされたものだ。スクリーンに映し出される小松を見上げられることが、いったいどれだけ幸福なことなのか。再認識したのは私だけではないだろう。

彼女の存在も外せない。映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』で名シーンの誕生に貢献し、日本映画界の語り草になっていくであろう演技を残した、伊東蒼である。彼女が演じた“さっちゃん ”の一挙手一投足を思い出すにつけ、胸がつんと痛み、目が潤んでくる。もしあのシーンをあなたがまだ観ていないならば、すぐに配信などでどうにかすべきだ。映画史に新たな1ページが刻まれた、その証言者になるためにである。それから伊東はステージ上でも素晴らしかった。彼女が挑んだのは唐十郎の初期の名作『愛の乞食』であり、そのうえこれを関西弁で上演するという驚きのプロジェクト。ひとりの若き演技者として、そのポテンシャルは底が知れない。

最後のひとりだ。ここで麗の名を挙げたい。「チョーキューメイ」というバンドのボーカルである彼女の存在を、どれくらいの人が知っているだろうか。演技経験が豊富なわけではないから、彼女を「俳優」とするのはちょっと違うかもしれない。しかし、PFFアワード2023でグランプリを獲得した映画『Retake リテイク』で堂々と主演を務め、これがこの2025年に劇場公開。麗の音楽家としてのリズム感やセンスは、その演技にも表れているように思う。演じることに対してどれくらい意欲的なのかは分からないが、ライブハウスのステージ上だけでなく、スクリーンでも麗のパフォーマンスを観たいものである。

さて、こうして10名の女性俳優について記してみた。2025年の感謝の気持ちを込めて、ここで筆を置こうと思う。間違いない。ここに並んだ多くの者が、2026年をも席巻していくだろう。それぞれのスタイルで。（文＝折田侑駿）