◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第3節 神戸49―29トヨタ（2025年12月27日 ノエスタ）

3試合が行われ、神戸は7トライを挙げてトヨタを49―29で下し、勝ち点を11に伸ばした。PR山下裕史（39）がリーグ通算200試合出場を達成。節目の最多記録に快勝で花を添えた。昨季準優勝の東京ベイは11トライを奪って東京SGに79―20で大勝し開幕3連勝。東京SGは初黒星を喫した。BR東京は三重に32―28で競り勝ち、初勝利を挙げた。

PR山下のリーグ通算200試合出場の金字塔に神戸の選手が一丸となった。前半6分に先制トライを許しても慌てなかった。同9分にLOレタリックが、同14分にCTB李がトライを奪って逆転。計7トライを重ねて難敵を退けた。

プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出されたSH上村は「ヤンブー（山下）さんの200試合に選んでもらって、思い切って飛び込めた」と後半15分のトライに胸を張った。山下らFWがスクラムで得たペナルティーをトライに結びつけた。

山下は「（後半18分の交代まで）どれだけ40歳を引っ張るねんと思ってました」と笑う。1月1日に不惑を迎えるレジェンドは「縁の下の力持ちがチームの原動力になる」とさらなる精進を誓った。 （千田 篤史）