¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û¾»Ê¿¡¡Æ±¹»ºÇÂ¿¤Î83ÆÀÅÀ¤Ç°µÅÝ¡¡µÜ¸µ¿ò¼ç¾¡Ö¥Ù¥¹¥È8¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼1²óÀï¡¡¾»Ê¿83¡½0»ÍÆü»Ô¹©¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡¾»Ê¿(ºë¶ÌÂè1)¤ÏÆ±¹»ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë83ÆÀÅÀ¤Ç¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡No¡¦8Ã¢ÌÚ¤Î¥È¥é¥¤¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á°¸åÈ¾¤Ç·×13¥È¥é¥¤¤È°µÅÝ¤·¤¿¡£HOµÜ¸µ¿ò¼ç¾¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤éÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî5²ó¤Î½Ð¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â2²óÀïÇÔÂà¡£¡ÖÇ¯±Û¤·¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È8¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼ç¾¤Ï¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£