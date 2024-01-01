¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Jr¡¦±©ÅÄ¡¡Âç²ñ½é°ÂÂÇ¡ª88Ç¯¡Ö10¡¦19¡×¶áÅ´ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¡¦¹Ì°ì»á¤ÎÂ¹
¡¡¡ÖNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¡KONAMI¡¡CUP¡¡2025¡×¤Ï27Æü¡¢2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¿ÀµÜ¤Ê¤É¤Ç8»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Jr¤ÏDeNAJr¤Ë1¡½5¤ÇÇÔ¤ì¤Æ2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ»»225ËÜÎÝÂÇ¤Î¸µ¶áÅ´¡¦±©ÅÄ¹Ì°ì»á¡Ê72¡Ë¤òÁÄÉã¤Ë»ý¤Ä¾±Î¤¡Ê¤·¤ç¤¦¤ê¡¢6Ç¯¡Ë¤¬º¸Á°¤ËÂç²ñ½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£28Æü¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë4¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤½¤í¤¦¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Jr¤Î±©ÅÄ¤¬5²óÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¡ÖÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡×¤È´Ë¤¤µå¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æº¸Á°¤Ë½é°ÂÂÇ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÄÉã¤Ï88Ç¯¤Î¥í¥Ã¥ÆÂÐ¶áÅ´¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¡Ö10¡¦19¡×¤ÇºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Ì°ì»á¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¤«¤é¿¶¤ë¡×¤È¾®1¤«¤é¼«Âð¤ÎÄí¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¿Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Î±ÇÁü¤âºÇ¶á¸«»Ï¤á¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤â¼«Âð¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÇØÈÖ¹æ¤ÏÁÄÉã¤ÈÆ±¤¸¡Ö3¡×¤Ç¡¢°ìÎÝ¼éÈ÷¤Ç¤Ï°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÈ´¤±¤½¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò²£¤ÃÄ·¤Ó¤Ç¹¥Êá¡£¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£