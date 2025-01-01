¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û·Ä±þ»ÖÌÚ¡¡ÁÏÉô68Ç¯ÌÜ¤Ç²Ö±à½é¾¡Íø¡¡CTBÀõÌî¼ç¾¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·Á¤òÅ°Äì¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼1²óÀï¡¡·Ä±þ»ÖÌÚ48¡½12ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡56¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤Æ³«Ëë¤·¡¢½é½Ð¾ì¤Î·Ä±þ»ÖÌÚ¡Êºë¶ÌÂè2¡Ë¤¬ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ò48¡½12¤ÇÇË¤Ã¤Æ²Ö±à½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£ÆÀ°Õ¤Î¥â¡¼¥ë¤Ç¥È¥é¥¤¤òÎÌ»º¡£BK¿Ø¤Ç¤ÏCTBÀõÌîÍ¥¿´¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌöÆ°¤·¤¿¡£2Âç²ñ¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÁá¼Â¡ÊÅìµþÂè2¡Ë¤ÏÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¡ÊÅçº¬¡Ë¤ò39¡½14¤Ç·âÇË¡£97Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±»þ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Áá·Ä¤ÎÉÕÂ°¡¦·ÏÂ°¹»¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¹õ²«¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤¬²¿ÅÙ¤âÌ©½¸¤·¤Æ²¡¤·¤¿¡£·Ä±þ»ÖÌÚ¤Ï¥â¡¼¥ë¤Ç5¥È¥é¥¤¤ò³ÍÆÀ¡£Á°È¾7Ê¬¤ËÀèÀ©¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿CTBÀõÌî¤Ï¡Ö¥â¡¼¥ë¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·Á¤òÅ°Äì¤Ç¤¤¿¡×¤È¾¡°ø¤òµó¤²¤¿¡£º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ç¡Ö´Ó¡×¡£½é¤á¤Æ¤Î²Ö±à¤Ç¸«»ö¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¡£
¡¡¶¯¤ß¤Î¥â¡¼¥ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÅÁÅý¡£¹â¹»Æþ³Ø¤Þ¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼·Ð¸³¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Éô°÷¤¬43¿ÍÃæ31¿Í¤â¤ª¤ê¡Ö½é¿´¼Ô¤¬3Ç¯´Ö¤Ç·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¥â¡¼¥ë¡×¤È¶¯¹ë¹»¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¤Ë¸Â¤é¤º¥é¥Ã¥¯¤«¤é¤Ç¤â¥â¡¼¥ë¤òÁÈ¤à¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£41Ç¯´Ö»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÃÝ°æ¾Ï´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¡¤·ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Áê¼ê¤ò1¥«½ê¤Ë½¸¤á¤ÆÆ°¤«¤¹¤Î¤¬ÌÜÅª¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¼õ¸³ÀïÁè¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹À®¸ùÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅØÎÏ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡£Æñ´Ø¹»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤âµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢CTB¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÀõÌî¤ÏÉáÃÊ¤ÏSO¤Ç¡ÖFW¤À¤±¤ËÇ¤¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥â¡¼¥ë¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Á°È¾25Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¥È¥é¥¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤Î¹¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£Éã¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½FL¤ÇÆ±¹»Î×»þ¥³¡¼¥Á¤ÎÎÉÂÀ»á¡£FW¤À¤±¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ËüÇ½·¿¤Î»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìó200¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò´Þ¤àÂçÀª¤ÎOB¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿Ãæ¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ëÎò»ËÅª¾¡Íø¡£»³Íü¡¦ÆüÀî¹â¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ°ÊÍè46Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë²Ö±à¤ÎÃÏ¤òÆ§¤ó¤À»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¢¤È1²ó¾¡¤Ã¤ÆÇ¯¤ò±Û¤·¤¿¤¤¡×¤È¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£ÁÏÉô68Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÌ´ÉñÂæ¡£²Ö±à¤Ç·Ä±þÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£
¡¡¡þÀõÌî¡¡Í¥¿´¡Ê¤¢¤µ¤Î¡¦¤æ¤¦¤·¤ó¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë7·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©²æÂ¹»Ò»Ô½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£4ºÐ¤«¤é¤¢¤Ó¤³¥é¥°¥Ó¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é¤Ï±§ÅÔµÜ»Ô¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ±§ÅÔµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£±§ÅÔµÜÂçÉÕÃæ¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥±Éô¤Ë½êÂ°¡£¸½ºß¤Ï±§ÅÔµÜ¤Î¼«Âð¤«¤éÊÒÆ»2»þ´Ö¤«¤±¤Æ¿·´´Àþ¤ÇÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢92¥¥í¡£Éã¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½FL¤ÎÀõÌîÎÉÂÀ»á¡£