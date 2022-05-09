¥í¥Ã¥ÆÀïÎÏ³°¤ÎÅÄÃæÉö´ðÅê¼ê¤¬JRËÌ³¤Æ»¹Å¼°Ìîµå¥¯¥é¥ÖÆþ¤ê¡¡ºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¤¬ÃÏ¸µËÌ³¤Æ»¤ÇºÆ½ÐÈ¯
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿°°Àî¼Â½Ð¿È¤ÎºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¡¢ÅÄÃæÉö´ðÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬Íèµ¨¤«¤é¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎJRËÌ³¤Æ»¹Å¼°Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬27Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï°°Àî¼Â¤«¤é21Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£24Ç¯¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢°éÀ®¤ÇºÆ·ÀÌó¡£º£µ¨¤Ï2·³¤Ç18»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¨ÀïÎÏÅê¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢ÃÏ¸µËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ç¥×¥í¤Ç4Ç¯´Ö·Ð¸³¤·¤¿±¦ÏÓ¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ø¤Î°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤·¡¢³ÍÆÀ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï1·î1ÆüÉÕ¤ÇJRËÌ³¤Æ»¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¡£
¡¡JRËÌ³¤Æ»¹Å¼°Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤Ïº£Ç¯¡¢5Ç¯¤Ö¤ê17ÅÙÌÜ¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½éÀï¤ÇÆüËÜÀ½Å´¼¯Åç¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤Ë±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë4¡½5¤ÇÀËÇÔ¡£3Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ËÄ©¤ó¤ÀÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÃÏ¶èÂåÉ½·èÄêÀï¤ÇËÌ³¤Æ»¥¬¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¡¢17Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÅÔ»ÔÂÐ¹³¤ÈÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î2ÂçÂç²ñÂåÉ½¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë22ºÐ¤ÎÅÄÃæ¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡þÅÄÃæ¡¡Éö´ð¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤Õ¤¦¤¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë8·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£¾®³Ø1Ç¯¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£°°Àî¼Â¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤Ë½é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢2Ç¯½©¤ËËÌ³¤Æ»Âç²ñ½àÍ¥¾¡¡£21Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥í¥Ã¥ÆÆþÃÄ¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢75¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£