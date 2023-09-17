¹ÈÇò¤ÎÌÜ¶Ì¤À¡ªB¡ìz°ðÍÕ¹À»Ö¡ßÊ¡»³²í¼£¡¢½é¥¿¥Ã¥°¶ÊTV½éÈäÏª¡¡¸á¸å8»þÈ¾¤´¤íÅÐ¾ì¤«
¡¡B'z¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¡Ê61¡Ë¤¬Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤ËÆÃÊÌ´ë²è¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬27Æü¡¢Æ±¶É¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤È¤Î½é¥¿¥Ã¥°¶Ê¡ÖÌÚÀ±¡¡feat.¡¡°ðÍÕ¹À»Ö¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½éÈäÏª¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤ÎÂç¤¤ÊÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡°ðÍÕ¤ÏºòÇ¯¡¢B'z¤Ç½é½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥½¥í¤Ç¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¡ÖÊ¡»³¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤â¤ËÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤òNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç²Î¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£Ê¡»³¤Ï¡ÖºÇ¶¯¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È°ðÍÕ¤µ¤ó¤È¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡¢¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½ÐÈÖ¤ÏÁ°È¾¡Ê¸á¸å8»þ55Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë¤Î½ªÈ×¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¸á¸å8»þÈ¾¤´¤í¡£»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê45¡Ë¤Î²Î¾§»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹±Îã¤Î¤±¤ó¶Ì¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿Ä©Àï¤ÎÄ¾Á°¤Ç¡¢Æ±¶É¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°È¾¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Ê¡»³¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¸åÈ¾¡Ê¸á¸å9¡Á11»þ45Ê¬¡Ë¤Î½ªÈ×¤ÇÇòÁÈ²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¡½500Ç¯¤ÎÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¡½¡×¤ò²Î¤¦¡£
¡¡¡ÖÌÚÀ±¡Ä¡×¤Ï¸ø³«Ãæ¤ÎÊ¡»³¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡½FIRST¡¡LOVE¡½¡×¤Î¼çÂê²Î¡£Ê¡»³¤¬ºî¶Ê¡¢ÊÔ¶Ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢°ðÍÕ¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¡¢º£·î24Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÆüÉÕ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁáÂ®1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç19´§¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¡£Ê¡»³¤Ï¡Ö¹ÈÇò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÎý¤ê¾å¤²¤¿±é½Ð¤Ç¡ÈºÇ¶¯¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡°ðÍÕ¤Ï¡Ö³§¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¡£Ê¡»³¤Ï¡Ö¡È²»³Ú¤È½Ð¹ç¤¤¡¢²»³Ú¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¤È¿´¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤Æ¶½Ê³¤·¤¿¤¤¡×¤ÈËÜÈÖ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£