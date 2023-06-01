¡ÖÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î ¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Á¡×¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë²ò¶Ø¡ª¡Ú12/29(·î)¸á¸å5»þ30Ê¬¤è¤êÀ¸ÊüÁ÷¡Û
ÌÀÆü12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å5»þ30Ê¬¡Á10»þ54Ê¬¡ÊÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡§¸á¸å6»þ30Ê¬¡Á10»þ54Ê¬¡Ë À¸ÊüÁ÷ 2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆü¥Æ¥ì·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡ÖÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î ¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Á¡×¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Çº£Ç¯Ä°¤«¤ì¤¿²»³Ú¤¬Âç½¸·ë¡ªSpotify¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡Öº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤«¤ì¤¿²Î¡×¤ò¾Ò²ð¡£¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÀ¸¥é¥¤¥Ö¤ò¡¢º£Ç¯¤ÏÈÖÁÈºÇÄ¹¡ª¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥ËËëÄ¥¤«¤é5»þ´Ö30Ê¬ À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ÌÀÆü¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢Á´¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¸ø³«¡ª´ë²è¾ðÊó¤â°ìµó¾Ò²ð¡ª
¢£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥Æ¡¼¥¸
¢¡¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥³¥é¥Ü¥á¥É¥ì¡¼¡ªBE:FIRST¡¢MAZZEL¡¢HANA¡¢STARGLOW¤Î4ÁÈ¤¬½¸·ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤â»²²Ã¡ª°ìÌë¸Â¤ê¤Î¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢¡É¹Àî¤¤è¤· with t.komuro¤È¤·¤Æ¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤ÈÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÃÏ¾åÇÈ½é¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£É¹Àî¤¬º£Ç¯¤Î6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖParty of Monsters¡×¤Ï¾®¼¼¤¬¼ê³Ý¤±ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÈÖÁÈ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈ¤Ç½é¤á¤ÆÉ¹Àî¤¤è¤· with t.komuro¤È¤·¤Æ¡ÖParty of Monsters¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TM NETWORK¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖSEVEN DAYS WAR¡×¤ò¾®¼¼¤¬¥Ô¥¢¥ÎÀ¸±éÁÕ¤Ç»²²Ã¤·É¹Àî¤¬²Î¤¤¤¢¤²¤ë¡£°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢¡¹©Æ£ÀÅ¹á¤Ï¡¢¹©Æ£¼«¿È¤Ë20¶Ê°Ê¾å¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¡¢¸ß¤¤¤ò¿¼¤¯¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤¦ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Îº£Ç¯Spotify¤Ç°ìÈÖÄ°¤«¤ì¤¿³Ú¶Ê¤òSP¥«¥Ð¡¼¤ÇÈäÏª¡ª
¢¡ORANGE RANGE¡ßCUTIE STREET¡ßÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤¬¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ªORANGE RANGE¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥í¥³¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ä¡Ö¤ª´ê¤¤¡ª¥»¥Ë¥ç¥ê¡¼¥¿¡×¤Ê¤É4¶Ê¤ÎSP¥á¥É¥ì¡¼¤ËCUTIE STREET¤ÈÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤¬»²²Ã¡£ORANGE RANGE¤È¶¦¤Ë²Î¾§¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¹ë²Ú¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¢¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËAiScReam¤ÎÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡õÂç·§ÏÂÁÕ¤¬ÅÐ¾ì¡ªº£Ç¯¥Ð¥º¤Ã¤¿¤¢¤Î¶Ê¤òSP¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â»²²Ã¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÌ¤ë¡ª
¢£»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¡ÖÆü¥Æ¥ì¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥ÉÅêÉ¼´ë²è¡×
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦Spotify¤Ë¤Æ¡¢12·î5Æü¡Á9Æü¤Þ¤ÇÅêÉ¼´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢TREASURE¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤ÆÍß¤·¤¤³Ú¶Ê¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¥ê¥¹¥È¤«¤éÅêÉ¼¤·¤Æ¤â¤é¤¦·Á¡£¼ê±Û¤Ï²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ëô¢¸¶·ÉÇ·¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¡£TREASURE¤ÏÆ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¡¢ÇØÃæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¤È¸ì¤ëBIGBANG¤Î³Ú¶Ê¤ò¡£ÅêÉ¼¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¤½¤ì¤¾¤ì²Î¾§¤¹¤ë¡£
ÅêÉ¼¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î³Ú¶Ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¢§¼ê±ÛÍ´Ìé
¡ÖËÍ¤¬°ìÈÖÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡×
¡Ö¤â¤¦Îø¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¡£¡×
¡Ö±ó¤¯±ó¤¯¡×
¢§TREASURE
¡ÖBANG BANG BANG¡×
¡ÖFANTASTIC BABY¡×
¡ÖBAD BOY¡×
¢£¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë
¢¨»þ´ÖÂÓ¤´¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾50²»½ç¤Ë·ÇºÜ¡Ê¥á¥É¥ì¡¼¡¦´ë²è¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢§PM5»þ30Ê¬¡Á6»þ30Ê¬ ¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò¤Î¤¾¤¯
¡üCORTIS¡¡¡üÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¡¡üÄ¶ÆÃµÞ¡¡¡üT.N.T¡¡¡üTREASURE¡¡¡üNEXZ¡¡¡üMAZZEL¡¡¡üROIROM
¢§PM6»þ30Ê¬¡Á7»þ
¡üÃæÅç·ò¿Í¡¡¡ü»°±ºÂçÃÎ¡¡
¡ý¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡üAiScReam¡ÊÂçÀ¾°¡¶êÍþ Âç·§ÏÂÁÕ¡Ë
¢§PM7»þÂæ
¡üXG¡¡¡üJO1¡¡¡üTOMORROW X TOGETHER¡¡¡ü¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¡¡üNEWS¡¡
¡ýÊ¿À®VSÎáÏÂ
¡üORANGE RANGE¡¡¡üÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¡¡üCUTIE STREET
¡ýÃæÅç¤ß¤æ¤SP¥«¥Ð¡¼
¡ü¹©Æ£ÀÅ¹á
¢§PM8»þÂæ
¡üILLIT¡¡¡üCUTIE STREET¡¡¡üCreepy Nuts¡¡¡üTravis Japan¡¡¡üNumber_i¡¡¡üHANA
¢§PM9»þÂæ
¡üAdo¡¡¡üStray Kids¡¡¡üDa-iCE¡¡¡üBE:FIRST¡¡¡üLiSA
¡ýÃÏ¾åÇÈ½é¥³¥é¥Ü¡ª
¡ü¾®¼¼Å¯ºÈ¡ßÉ¹Àî¤¤è¤·¡ÊÉ¹Àî¤¤è¤· with t.komuro¡Ë
¡ýÇ¯Ëö¥É¥ê¡¼¥à¥á¥É¥ì¡¼
¡üBE:FIRST¡¡¡üMAZZEL¡¡¡üHANA¡¡¡üSTARGLOW
¢§PM10»þÂæ
¡üAdo¡¡¡üStray Kids¡¡
¡ýSpotify¹ñÌ±ÅêÉ¼´ë²è
¡ü¼ê±ÛÍ´Ìé¡¡¡üTREASURE
¡ýÃÏ¾åÇÈ½é¥³¥é¥Ü¡ª
¡ü¾®¼¼Å¯ºÈ¡ßÉ¹Àî¤¤è¤·¡ÊÉ¹Àî¤¤è¤· with t.komuro¡Ë
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
MC¡§»ÖÂº½ß¡¢¿·ÌÚÍ¥»Ò
¿Ê¹Ô¡§ÀÐÀî¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§AiScReam¡ÊÂçÀ¾°¡¶êÍþ Âç·§ÏÂÁÕ¡Ë¡¢ILLIT¡¢Ado¡¢XG¡¢ORANGE RANGE¡¢CUTIE STREET¡¢¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢Creepy Nuts¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¡¢CORTIS¡¢JO1¡¢STARGLOW¡¢Stray Kids¡¢Da-iCE¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¢T.N.T¡¢TOMORROW X TOGETHER¡¢Travis Japan¡¢TREASURE¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢Number_i¡¢NEWS¡¢NEXZ¡¢HANA¡¢BE:FIRST¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢MAZZEL¡¢»°±ºÂçÃÎ¡¢LiSA¡¢ROIROM
