ロッテの新外国人サム・ロング投手が球団を通じて日本のファンにメッセージを寄せた。1メートル85、83キロの左腕で、メジャー通算5シーズンで162試合に登板し、8勝11敗4セーブ13ホールド、防御率4・65。今季はロイヤルズでプレーした。

すでに来シーズンに向けて筋力、コンディショニング、可動域の向上、投球練習などトレーニングに取り組んでおり、「日本に万全の状態で到着し、チームに貢献できるよう準備しています」と強調。「個人としての目標は健康を維持し、チームから信頼される選手になることです。チームとしては、できる限り高い競争力を持ち、一丸となって日本一を目指して戦うことが目標です」と抱負をつづった。

サブロー監督は「真っすぐが強いし、カーブもブレーキが効くので、僕は楽しみ」と期待。中継ぎとして起用する方針を示した。

左腕は「千葉に到着し、街に慣れ、日本語も覚えて、日本の素晴らしい文化を体験できることをとても楽しみにしています。寿司やラーメンは昔から大好きなので、日本で本場の味を楽しめるのが今から待ちきれません」と訪日を楽しみにしている様子で、「温かく迎えてくださるファンの皆さんに心から感謝しています」と謝意を伝え、「皆さんの応援に応えられるよう、これからも全力で取り組み、ベストを尽くします。ファンの皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。皆さんが素晴らしい新年を迎えられることを願っています。Go Marines！」と結んだ。