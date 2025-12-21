巨人・矢野謙次巡回打撃コーチ（４５）が２７日、“超観察のススメ”を説いた。宮城・仙台市内で行われた「夢への道しるべ」野球教室に参加。同野球教室内で一線級の投手との対戦についての話題になり、現役時代に抜群の勝負強さを誇っていた矢野コーチは「情報を日頃から集める。日頃から選手の性格とかも調べていた」と徹底的な研究で攻略法を探っていたことを明かした。

常にアンテナを張り続けて打撃に生かしていた。「（性格的に）守りに入る子は自分が安心できる球から投げる傾向」と一例を挙げ、「ギリギリになったら性格や人間性が出る。そこを見ておけば何を投げてくるのか分かる」と説明。現役時代は投手のマインドを学ぶために自主トレを実施したこともある。観察対象は投手だけでなく、相手捕手もだ。「どういう構えや性格なのか、身体的な特徴があるかを全部見てます」。技術を磨いた上で、細部にこだわって情報を得ることで打席でのアプローチも絞りやすくなる。

巡回打撃コーチとして来季は１〜３軍まで幅広く指導する。「全選手をサポートすることが仕事。適切なタイミングで適切なことが言えるように、しっかり見ていきたい」。鋭い観察眼を生かし、選手を支える。（宮内 孝太）