◆プレミアリーグ第１８節 アーセナル２−１ブライトン（１２月２７日、英国・ロンドン・エミレーツ・スタジアム）

２０２５年１２月２７日、英国ではプレミアリーグ第１８節が前日に引き続き７試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）所属のブライトンはアウェイでアーセナルと対戦。三笘はこの試合、体調不良で欠場した。右サイドにグルダ、左サイドはゴメスが先発。本来なら右にミンテ、左に三笘が入るところだが、ブライトンは縦抜けができるウィンガー不在の布陣でアーセナルと対峙した。

前半はこの試合の直前にマンチェスターＣがアウェーでノッティンガム・フォレストに競り勝ち、暫定２位となったアーセナルが完全に支配。１５本のシュートを放ち、そのうち５本を枠内に集めた。先制点も首位奪回に燃えたアーセナル。前半１４分に主将ウーデゴールが左足でミドルを決めて１点をリード。さらに後半、左サイドから放たれたアーセナルのコーナーキックにニアサイドのリュテールが頭で触れてオウンゴール。今季こそ悲願の優勝を狙うアーセナルがさらに優勢となった。

しかし後半の頭からミンテが投入されると、ブライトンが徐々にアーセナルと互角に戦い始めた。ミンテが右サイドでスピード感あふれるプレーを見せて押し上げると、同１９分、ゴメスのゴールで１点差に詰め寄る。

その後は、今季の失点数が現時点でリーグ最少『１１』の堅守アーセナルが１点差を全力で守り抜き、２−１で辛勝。ブライトンにとっては今ひとつ決め手に欠け、三笘の不在が惜しまれる試合となった。

アーセナルは勝ち点を『４２』に伸ばし、マンチェスターＣの『４０』に２点差をつけて首位に返り咲き。一方のブライトンは勝ち点『２４』のまま、この日４−１快勝を飾ったブレントフォードと０−０ドローで勝ち点『１』を積み重ねたエバートンに抜かれ、１２位に順位を下げた。