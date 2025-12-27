Stellantisジャパン株式会社は、ジープの本格オフローダーWranglerの限定車「Jeep® Wrangler Snow Trace」を、2026年1月10日（土）より全国のジープ正規ディーラーにて150台限定で発売する。

同モデルは、Wrangler Unlimited Saharaをベースに、日本オリジナルモデルとして開発され、スノーアクティビティから着想を得た専用デカールや2通りの表情を楽しめる2-Wayホイールを採用した点が特徴である。遊び心と存在感を兼ね備えたデザインにより、Wranglerの世界観をより際立たせる1台となる。

Stellantisジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：成田 仁）は、ジープの本格オフローダー、Wranglerの限定車「Jeep® Wrangler Snow Trace（ジープ ラングラー スノートレース）」を、1月10日（土）より、全国のジープ正規ディーラーにて、150台限定で発売します。メーカー希望小売価格は、9,090,000円（税込）です。



「Jeep® Wrangler Snow Trace」は、Wrangler Unlimited Saharaをベースに、日本オリジナルモデルとして開発された限定車です。



スノーアクティビティからインスピレーションを得た大胆なデザインがその魅力で、ボンネットにはスキーとスノーボードをモチーフにした、注目を集めること間違いのない大きなデカールを採用し、サイドフェンダーにはスキーヤーとスノーボーダーが疾走するシルエットを描いています。これらのデカールは、米国のプロダクトデザインチームと共同で制作しました。左リアガラスには、ジープの原点ともいえるWillys MB（ウィリス エムビー）と雪男が並んで歩くシルエットを施すなど、遊び心あふれるディテールも加えています。

そして最大の特長は、印象の異なる2通りのスタイルを楽しむことができる2-Wayホイールです。ホイールデザインのひとつは、Willys MBのスピリットを受け継ぐコンセプトカー「Willys ’41（ウィリス フォーティーワン）」から着想を得たクラシカルな佇まいです。一方、シルバーの大型キャップを装着すると、力強い存在感を放ちます。いずれのセンターキャップにも、Willys MBのシルエットが刻印されています。

また、車両の背面には、Wranglerのイラストをプリントしたホワイトのハードタイプスペアタイヤカバーを装備し、Jeep® ロゴ入りのホワイトドアミラーキャップとあわせて、白銀の世界をイメージした一体感のある仕上がりです。

「Jeep® Wrangler Snow Trace」の特別装備は以下の通りです。

・Jeep® ロゴ入りホワイトドアミラーキャップ

・Wranglerイラスト入 ホワイトハードタイプスペアタイヤカバー

・Snow Trace専用 デカール（フード、フェンダー）

・Snow Trace専用 ２-Wayホイール

本限定車の試乗および成約プレゼントとして、それぞれ米国ワシントン州発のスキー・スノーボードブランドK2（ケーツー）とのコラボレーショングッズを用意しました。



試乗プレゼント：ビーニー、ネックウォーマー

成約プレゼント：ブランケット

詳細は、商品サイトをご確認ください。

URL：https://www.jeep-japan.com/special_models/jeep_2026_wrangler_snow_trace_edition.html

Jeep®について

Jeep®（ジープ）は、「自由」「冒険」「本物」「情熱」というブランドバリューを体現する、アメリカ発祥の本格SUVブランドです。都市からアウトドアまで幅広いシーンに対応するモデルをラインナップに揃え、世界中で愛され続けています。そのルーツは1941年、高い耐久性と優れた走行性能を備えた車両の開発にあり、「どこへでも行ける、何でもできる（Go Anywhere. Do Anything）」の精神を今日に至るまで貫いています

