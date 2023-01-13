¡Ú¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡Û¿·À±ÃÂÀ¸!¥í¥Ö¥Á¥§¥óÌµ½ý2Ï¢¾¡¡¡G1¾º³Ê¸å½é¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥¢1ÀïÇÏV¡×
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍÇÏµÇ°¤ÎÁ°Æü³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÂè42²ó¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡×¤¬27Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·ÇÏ¾¡¤Á¤«¤éÎ×¤ó¤À7ÈÖ¿Íµ¤¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤¬ÃæÃÄ¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ëº¹¤·ÀÚ¤êV¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ï¢¾¡¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤¬17Ç¯¤ËG1¤Ø¾º³Ê¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¥ã¥ê¥¢1ÀïÇÏ¤Ë¤è¤ëV¤Ï½é¡£°È¾å¤Î¾¾»³¹°Ê¿¡Ê35¡Ë¡¢´ÉÍý¤¹¤ë¿ù»³À²µª»Õ¡Ê44¡Ë¤âÆ±¥ì¡¼¥¹½é¾¡Íø¡£Éã¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»º¶ð¤Î½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤¬G1¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¹ÔÀª¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¡¢°È¾å¤Î¾¾»³¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤¿¡£¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤ÈÆ±¤¸¿ù»³À²±¹¼Ë¤Î¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¤ÇÄ©¤ó¤ÀºòÇ¯¤Î¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¤Ï2Ãå»ß¤Þ¤ê¡£¡ÖºòÇ¯¤ÏºòÇ¯¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸¿ù»³¡ÊÀ²¡Ë±¹¼Ë¤Ç²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£º£Ç¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¸«»ö¤ËºòÇ¯¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£
¡¡¿·ÇÏÀï¤ò¾¡¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤ÎG1Ä©Àï¤È¤¢¤Ã¤Æ7ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÄãÉ¾²Á¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ï²£¹ËÁêËÐ¤È¤â¸À¤¨¤ëÆ²¡¹¤¿¤ë¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¡£4ÈÖÏÈ¤«¤é¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1³Ñ¤Ç¾¯¤·¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÖÌµÍý¤Ï¤»¤º¤Ë¥ê¥º¥àÍ¥Àè¤Ç¡×¡Ê¾¾»³¡Ë¹µ¤¨¤ÆÃæÃÄ¥¤¥ó¤òÄÉÁö¡£ÇÏ·²¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ï³°¤Ø¡£¾¾»³¤Î¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤Ë±þ¤¨¤Æ¶¯Îõ¤Ê¿¤Ó¤ò¸«¤»¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ÃæºÇÂ®¥¿¥¤¤Î¾å¤¬¤ê3F345¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ëº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ´¶µ¤Ç¤·¤Þ¤¤¤ËÎÉ¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯µÓ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë´üÂÔ¤·¤¿ÄÌ¤ê¤ÎËöµÓ¤ò°ú¤½Ð¤»¤¿¾¾»³¤ÏËþÂ¤½¤¦¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¿Í´Ö¤Î»Ø¼¨¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£±¹¼Ë¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿Ø±Ä¤Î»Å¾å¤²¤ò¾¡°ø¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤ÈÆ±ÍÍ¤ËºòÇ¯2Ãå¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿ù»³À²»Õ¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£º£Ç¯1Ç¯¡¢±¹¼Ë¤ÏG1¤Ç2Ãå4²ó¡Ê°ÂÅÄµÇ°¡õ¥Þ¥¤¥ëCS¤Î¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡¢½©²Ú¾Þ¤Î¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¢ºå¿ÀJF¤Î¥®¥ã¥é¥Ü¡¼¥°¡Ë¡£¤Þ¤ÀÌÀÆü¡ÊÍÇÏµÇ°¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë1¤Ä¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ïºå¿ÀC¡Ê¥ë¥¬¥ë¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ëºå¿À12R¤âÀ©¤·¤Æ60¾¡¤ËÅþÃ£¡£2°ÌÀÆÆ£¿ò±¹¼Ë¡Ê53¾¡¡Ë¤È¤Îº¹¤ò¡Ö7¡×¤Ë¹¤²¡¢ºÇ½ªÆü¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÁ´¹ñ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â·è¤á¤¿¡£
¡¡17Ç¯¤ÎG1¾º³Ê¸å¡¢½é¤á¤Æ¥¥ã¥ê¥¢1Àï¤ÇV¤ò¾þ¤Ã¤¿¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¡£º£¸å¤Ï¡ÖÅöÁ³¡¢»©·î¾Þ¤ä¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ù»³À²»Õ¡Ë¤ÈÌ¤Äê¤â¡¢Á´¤¯Äì¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÍèÇ¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤É¤³¤Þ¤ÇÏ¢¾¡³¹Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¤Î¤«¡£Âç¤¤¯Ì´¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¡¡Éã¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¡¡Êì¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÊì¤ÎÉã¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥³¡¼¥º¥¦¥§¥¤¡Ë23Ç¯4·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡²´2ºÐ¡¡·ªÅì¡¦¿ù»³À²±¹¼Ë½êÂ°¡¡ÇÏ¼ç¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¡À¸»º¼Ô¡¦ËÌ³¤Æ»°ÂÊ¿Ä®¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¡¡ÀïÀÓ2Àï2¾¡¡Ê½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡Ë¡¡Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â7866Ëü2000±ß¡¡ÇÏÌ¾¤Î°ÕÌ£¤Ï¥â¥ó¥Æ¥Í¥°¥í¤Î»³Ì¾¡£