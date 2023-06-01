timelesz¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü½é¤Î´§ÈÖÁÈ¤¬·èÄê¡¡¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹È¬Í¦»Î¡×¤È¤·¤Æ¡ÈÀï¹ñÉð¾¡ÉÅ°ÄìÄ´ºº
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î5Æü¸á¸å7»þ¤«¤é3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ç¤Î½é¤Î´§ÆÃÈÖ¡Ø»þÂåÄ¶±Û¡ª¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÁÁ´À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëNo.1Àï¹ñÉð¾¤Ï¡©¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤Étimelesz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤«¤é´î¤Ó¡õ°Õµ¤¹þ¤ß¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Çºî¶È¤ò¤¹¤ëtimelesz
¡¡»þÂå¤òÄ¶¤¨¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡ÈÀï¹ñÉð¾¡É¡£10Âå¤«¤é80Âå¤Þ¤Ç¡È³ÆÀ¤Âå1000¿Í¡¦·×8000¿Í¡É¤ËÂçµ¬ÌÏ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£Âê¤·¤Æ¡Ö¹¥¤¤ÊÀï¹ñÉð¾¥Ù¥¹¥È20¡×¡£
¡¡8¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÃ´ÅöÀ¤Âå¤ò¤â¤Á¡¢Ç¦¤Ó¤ÎÀº±Ô½¸ÃÄ¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹È¬Í¦»Î¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÄ´ººÊó¹ð¡£Ä´ºº¤·¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Àï¹ñÉð¾¿Íµ¤¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£1°Ì¤Ëµ±¤¯¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡ÈºÇ¶¯¤ÎÉð¾¡É¤È¤Ï¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ÇÀï¹ñÉð¾¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¹â¶¶±Ñ¼ù¤¬¡È¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¾ë ¾ë¼ç¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤ËÂ¦ÍÑ¿Í¡Ê¿Ê¹ÔÌò¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¹°Ãæ°½¹á¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤¬µ¯ÍÑ¡£¸«ÆÏ¤±¿Í¤È¤·¤ÆÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢°Ë½¸±¡¸÷¡¢»³ºê¹°Ìé¡Ê¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Ë¡¢Â¼»³µ±À±¤È¤¤¤¦Àï¹ñÉð¾¹¥¤¤ÎÉý¹¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ïÏÃ¤Ê¤É¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¢£timelesz¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¢§º´Æ£¾¡Íø
¤Þ¤º¡¢¤³¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¿·Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤ÎÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡©¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡©¡×¤È¡¢¶Ã¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë50Âå¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÃÎ¼±¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Àï¹ñÉð¾¤Ø¤Î°¦¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤È¤Æ¤âÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤À¤Âå¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ50Âå¤ÎÊý¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¡ÈÂ©»Ò¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¡É¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂ©»Ò¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÊó¹ð¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ËÍ¤ÏÎò»Ë¤Ë¤¹¤´¤¯¾Ü¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é¶½Ì£¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀï¹ñÉð¾¤Ï¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ë¤ÏºÜ¤é¤Ê¤¤¡È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤³¤ó¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¯¸«¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¡È¿Í´Ö¤Ý¤µ¡É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬ËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡É¡È¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤«¤éÅ·²¼¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢³èÌö¤·¤¿¤ó¤À¡É¤ÈÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢Îò»Ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤Ê¤È¡£ ¡ÈÀï¹ñÉð¾¡É¤ÎÄ´ºº¤ò¡¢10Âå¤«¤é80Âå¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì8¿Í¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ç¤â¿·Ç¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢§µÆÃÓÉ÷Ëá
¤Þ¤º¡¢¤³¤ÎÆÃÈÖ¤ò¤ä¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤¤¤¤Ê¤ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ç¡¢¤·¤«¤â3»þ´Ö¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤â¡¢Îò»Ë¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎËÍ¤¬»×¤¦Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤È¡¢10Âå¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬»×¤¦Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤È°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£À¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢É¾²Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ¶á¤À¤È¡Ö¿·¤·¤¤»ËÀ×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²ò¼á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£ËÍ¤é¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÈÀï¹ñÉð¾¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤È¡¢º£¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Êú¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¼«¿È¤â³Ø¤Ó¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àï¹ñÉð¾¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤È¤Ï»þÂå¤â¾õ¶·¤â°ã¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÉð¾¤¿¤Á¤«¤é¡Èº£¤Ë³è¤«¤»¤ë¤³¤È¡É¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±Àï¹ñÉð¾¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÀµÄ¾Ì¤ÃÎ¿ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¡ÈÀï¹ñÉð¾¤¬Âç¹¥¤¡ª¡É¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ötimelesz¡¢°Õ³°¤È¤¤¤¤¤ä¤Ä¤é¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢§¾¾ÅçÁï
ÆÃÈÖ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÍ¤â¥É¥é¥Þ¤Ç¼þÅÎ¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¥Ë¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¤â¼þÅÎ¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¸Ä¡¹¤Ç¤Î³èÆ°¤Ï·ë¹½Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢8¿Í¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯»Ï¤Ë8¿Í¤Ç¡¢Àï¹ñÉð¾¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤â³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤´ë²è¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¡¢80ÂåÃ´Åö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¶ÛÄ¥¤¬È¾¡¹¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ä¡£¼«Ê¬¤â¥²¡¼¥à¤ÇÀï¹ñÉð¾¤ò¾¯¤·ÊÙ¶¯¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¡ÖÀï¹ñÉð¾¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤âÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¶½Ì£¤¬¤ï¤¯ÆâÍÆ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°áÁõ¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¶Å¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¤âÇ¯ËöÇ¯»Ï´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£80ÂåÃ´Åö¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â¤¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â»É¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Àï¹ñÉð¾¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÈÀµµÁ¤È¤Ï²¿¤«¡É¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¤½¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ËÆ´¤ì¤Æ¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àï¹ñ»þÂå¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡Ä»þÂåÇØ·Ê¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ç¿¨¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Åö»þ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¡¢³Ø¤Ó¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢ËÍ¤é¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç°ì½ï¤Ë³Ø¤ó¤Ç¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¡ÈÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¸Ø¤é¤·¤¤½Ö´Ö¡É¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢§»ûÀ¾Âó¿Í
½é¤á¤Æ¤Î¥Æ¥ìÄ«¤µ¤ó¤Ç¤Î´§ÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£3»þ´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹¼Ü¤â¡¢ËÍ¤é¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Ä¤Ä¡ÄÁÇÅ¨¤Ê¸«ÆÏ¤±¿Í¡Ê¥²¥¹¥È¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÈÖÁÈ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£70ÂåÃ´Åö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡¢¼Â¤ÏËÍ¡¢70Âå¤ÎÊý¡¹¤È¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢ÏÂÁõ¤òÃå¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤ÎÏÂÁõ¤Î°á¾Ø¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÃå¤Æ¤ß¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤·¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Àï¹ñÉð¾¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤È¤¤¤¦¤«¡ÄËÍ¼«¿È¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤È¤Æ¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¿¤«¡©¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£²ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¯ÃÎ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
timelesz¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ë¡¦Ä¶±Û¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¡Èº£¤ÎÀ¤Âå¡É¤âÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÀï¹ñÉð¾¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢§¸¶²Å¹§
ËÜÅö¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£timelesz¤¬¤Ç¤¤Æ1Ç¯Ì¤Ëþ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÆÃÈÖ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢º£¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢ËÍ¤Ï20ÂåÃ´Åö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÈÆ±Ç¯ÂåÂåÉ½¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ä´ººÊó¹ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÇ¦¼Ô¤Î°á¾Ø¤ÏÀµÄ¾´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡ª°áÁõ¤ÎºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤è¤êµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°áÁõ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Àï¹ñÉð¾¤Ã¤Æ¡¢º£¤È¤Ï»þÂå¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¤Î¤ÇÅö»þ¤ÎÊý¡¹¤Î»×¤¤¤òÁ´¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£º£¤È¤Ï³Ð¸ç¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬³ÊÃÊ¤Ë°ã¤¦Ãæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÂº·É¤Ç¤¹¡£
ËÍ¼«¿È¡¢Îò»Ë¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢timelesz¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢§¶¶ËÜ¾À¸
¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤³¤ì¡Ä¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¹¤¤¤¿¤é¡È½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤µ¤ó¤ÇÈÖÁÈ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡É¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°ÈÖÁÈ¤È¤«¡¢¶µÍÜÍ×ÁÇ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤timelesz¤Î°ìÌÌ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ËÍ¤Ï30ÂåÃ´Åö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢10Âå¤«¤é80Âå¤Þ¤ÇÃ´Åö¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¡È30Âå¡É¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»ÈÌ¿¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ä¡¢ËÍ¤ÏÊÙ¶¯¤¬¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡ÄÎò»Ë¤âÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡ÖÌÌÇò¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÀÎ¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤«¤é¶µ²Ê½ñ¤ò³«¤¤¤ÆÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢Îò»Ë¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤É¤ÎÀï¹ñÉð¾¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢Îò»Ë¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¤«¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢ÃÎ¼±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤Ã¤È¡È¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ´Ö¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢§ÃöËó¼þÅÎ¡¡
¤Þ¤º¡¢ÆÃÈÖ·èÄê¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´üÂÔ¤¬°ìµ¤¤ËËÄ¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÈÀï¹ñÉð¾¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£50Âå¡¢60Âå¡Ä¤Ê¤ÉËÜÅö¤ËÉý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤è¤·¡¢´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤È¡ª
ËÍ¤Ï60ÂåÃ´Åö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÄÉãÊì¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÄËÍ¤ÏÀï¹ñÉð¾¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ªÇ¦¼Ô¤Î°á¾Ø¤â¡¢Ãå¤¿¤é¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò´Ñ¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢§¼ÄÄÍÂçµ±
ÆÃÈÖ¤ò¤ä¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¤¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¼«ÂÎ¤âÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¡¢º£¤Þ¤Çtimelesz¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤Ç¤â¡¢Àï¹ñÉð¾¤Ï¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ËÍ¤ÏÇ®¿´¤ËÀï¹ñÉð¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èæ³ÓÅª¹¥¤¤Ê¤Û¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤¬Îò»Ë¤È¤·¤Æ¸½Âå¤Ë¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡£º£¤ÎÆüËÜ¤Ï¤¹¤´¤¯Ê¿ÏÂ¤Ç¡¢Àï¤¬¿È¶á¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¯½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
º£²óËÍ¤Ï40Âå¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥¤¤ÊÀï¹ñÉð¾¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶½Ì£¿¼¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£40Âå¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¥²¡¼¥à¤ÇÃÎ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤«¡¢¤½¤Î»þÂå¤ÎºîÉÊ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥Ù¡¼¥¹¤Ç°õ¾Ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤É¤¦È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¿·¤·¤¤È¯¸«¤ä³Ø¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÏËÍ¼«¿È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Àï¹ñÉð¾¤ÏÄ´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ä¡¢¸½Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
