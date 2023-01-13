¡Ú¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡ÛµÏ¿¥¢¥é¥«¥ë¥È
¡¡¡Úµ³¼ê¡Û¾¾»³¤ÎJRA¡¦G1À©ÇÆ¤Ïºå¿ÀJF¡Ê¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡Ë°ÊÍè¤Çº£Ç¯3¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»8¾¡ÌÜ¡£JRA½Å¾Þ¤Ïº£Ç¯7¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»55¾¡ÌÜ¡£
¡¡¡ÚÄ´¶µ»Õ¡Û¿ù»³À²»Õ¤ÎJRA¡¦G1À©ÇÆ¤Ï24Ç¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Ê¥ë¥¬¥ë¡Ë°ÊÍè¤ÇÄÌ»»7¾¡ÌÜ¡£JRA½Å¾Þ¤Ïº£Ç¯5¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»26¾¡ÌÜ¡£
¡¡¡ÚÇÏ¼ç¡Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤ÏJRA¡¦G1½é½ÐÁö½éV¡£JRA½Å¾Þ¤â±ä¤Ù4Æ¬¤Î½ÐÁö¤Ç½é¾¡Íø¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âÃå½ç¤Ï23Ç¯¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¾Þ¡Ê¥ë¥«¥ó¡Ë¤Î5Ãå¡£
¡¡¡Ú¿·¼ï²´ÇÏ¡Û¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢»º¶ð¤ÏJRA½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£Åö¥ì¡¼¥¹¤¬G1¤Ë¾º³Ê¤·¤¿17Ç¯°Ê¹ß¡¢¿·¼ï²´ÇÏ¤Î»º¶ðV¤Ï23Ç¯¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÉã¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ë°ÊÍè2²óÌÜ¡£
¡¡¡ÚÅìÀ¾Èæ³Ó¡Û´ØÀ¾ÇÏ¤Ï24Ç¯¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤ËÂ³¤¯¾¡Íø¤Ç¡¢G1¾º³Ê17Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï´ØÀ¾ÇÏ8¾¡¡¢´ØÅìÇÏ1¾¡¡£
¡¡¡Ú1Àï1¾¡ÇÏV¡Û¥°¥ì¡¼¥ÉÀ©Æ³Æþ¤Î84Ç¯°Ê¹ß¡¢¥¥ã¥ê¥¢1Àï1¾¡ÇÏ¤ÎJRA¡¦G1À©ÇÆ¤Ï11Ç¯ºå¿ÀJF¡Ê¥¸¥ç¥ï¥É¥ô¥£¡¼¥ô¥ë¡Ë¡¢15Ç¯Ä«ÆüÇÕFS¡Ê¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤ËÂ³¤¯3²óÌÜ¡£
¡¡¡ÚµþÅÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¡Û17Ç¯°Ê¹ß¡¢µþÅÔ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÇÏ¤ÎÅö¥ì¡¼¥¹V¤Ï½é¤á¤Æ¡£