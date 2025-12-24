¡Ú¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡ÛÀï¤¤½ª¤¨¤Æ
¡¡¢§4Ãå¥¢¡¼¥ì¥à¥¢¥ì¥¹¡ÊÉ©ÅÄ¡Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤Ã¤Æ¶¥ÇÏ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶¥ÇÏ¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤ëÇÏ¡£
¡¡¢§5Ãå¥Ð¥É¥ê¥Ê¡¼¥È¡Êºä°æ¡ËÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Ãæ¤Î¥ê¥º¥à¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¢§6Ãå¥ª¥ë¥Õ¥»¥ó¡Ê´äÅÄË¾¡Ë¥²¡¼¥È¤ò½Ð¤ëÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸å¤í¤«¤é¤É¤ì¤À¤±µÓ¤ò»È¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¶¥ÇÏ¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÃæ»³¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢§7Ãå¥¢¥ó¥É¥¥¡¼¥ê¥ë¡ÊÀîÅÄ¡ËÁ°²ó¤è¤ê¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Íø¤¤¤Æ¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾õ¤³¤Îµ÷Î¥¤ÏÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¢§8Ãå¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ó¥¹¥¿¡ÊËÌÂ¼Í§¡Ëµ¤Æñ¤·¤µ¤¬¥ì¡¼¥¹Á°¤«¤é½Ð¤Æ¡¢¥²¡¼¥È¤â½Ð¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áá¤á¤ËÆ°¤«¤·¤ÆÊÂ¤Ó¤«¤±¤ì¤Ð¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ïÍÑ¤Ê¶¥ÇÏ¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µ¤Æñ¤·¤µ¤¬²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡£
¡¡¢§9Ãå¥Æ¡¼¥ª¡¼¥¢¥ë¥¢¥¤¥ó¡Ê²£»³Éð¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¯¡¢³Ú¤Ë¥Ï¥Ê¤ò¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¨¤¯Ê·°Ïµ¤ÎÉ¤¯4¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎµÓ¤¬Æß¤¯¤Ê¤ëÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥»¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§10Ãå¥Î¥Á¥§¥»¥é¡¼¥À¡Ê¥×¡¼¥·¥ã¥ó¡Ë¥²¡¼¥È¤ò½Ð¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¾å°Ì¿Ø¤Î¶á¤¯¤Î¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç±¿¤Ù¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ç¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§11Ãå¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥¼¥í¡Ê¾¾±Ê´´»Õ¡Ë¾å¼ê¤Ë¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½Å¾Þ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§12Ãå¥¸¡¼¥Í¥¥ó¥°¡ÊºØÆ£¡Ë¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÆâ¤Ë¥â¥¿¤ì¡¢Ä¾Àþ¤âÆâ¤Ë¥â¥¿¤ì¤ë´¶¤¸¤Ë¡Ä¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬½¤Àµ¤Ç¤¤ì¤Ð¡£
¡¡¢§14Ãå¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¬¥ë¥Õ¡ÊÃÓÅº¡Ë3¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¸å¤í¤«¤éÍè¤¿»þ¤ËÆ°¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤êÂÀ¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤Î¤âÂ¿¾¯¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¢§15Ãå¥Î¡¼¥¦¥§¥¢¥Þ¥ó¡ÊÌÚÈ¨¹ª¡ËÂ¾¤ÎÇÏ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤ê¡¢¸½¾õ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÁö¤é¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§16Ãå¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥Á¥³¥¦¡Ê»°±º¡Ë´Ë¤µ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¥²¡¼¥È¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤ÇÏ¤Ç¤¹¡£ÇÏ¾ì¤¬¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Èºä¤¬ºÇ¸å¤³¤¿¤¨¤¿¤«¤Ê¡£