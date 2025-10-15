´²°ìÏº¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Ìòºî¤ê¤Ç2¡Á3½µ´Ö¤Ç8¥¥íÁýÎÌ¡Ö1Æü15ËÜ¤°¤é¤¤¡×¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´²°ìÏº¡Ê29¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡ÖÅÚ¥¹¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ç¡¢Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á2¡Á3½µ´Ö¤Ç8¥¥íÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´²°ìÏº¤Ï¡¢郄ÀÐ¤¬±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¥È¥¤ÎÌ»¡¦¶äÆóÏºÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢4½µÌÜ¤Ç°ì²ó»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢4Ç¯¤Î·îÆü¤ò·Ð¤Æ13½µÌÜ¤ÇºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¶äÆóÏº¤Ï¡¢»ö¶È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¼Â¶È²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡×¤Î¶áÆ£½ÕºÚ¤Ï¡Ö¤ä¤Ä¤ì¤¿¤Î¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Í¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÎ©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´²°ìÏº¤Ï¡¢¡Ö13½µ¤ò»£¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢2¡Á3½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«ÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÍÎÁõ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¸ü¤ß¤¬¤Ê¤¤¤È¥¹¡¼¥Ä¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£8¥¥í¤¯¤é¤¤Áý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡©¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¡Ö¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤ò1Æü15ËÜ¤°¤é¤¤¡¢ËèÆü¿©¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£¤Ê¤¼¡Ö¤ß¤¿¤é¤·¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö°ìÈÖÇã¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÕ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¶á½ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¡ÖÄ«¥¤¥Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢6¥Ñ¥Ã¥¯¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤ò¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¶á½ê¤Î¿Í¡£Á´ÉôÇã¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ´ü¤À¤±¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£