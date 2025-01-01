¡Ö3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤«¤Ê¤Ç¡¡¤¤ç¤¦¤À¤¤¤è¤ê¤âÀéÅÄÀî¿ÆÊý¤Ë»÷¤Æ¤ë¡©
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¼Ì¿¿¤Ç¤³¤Î°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö2025Ç¯ÊóÆ»¼Ì¿¿Å¸¡×¤¬27Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ»°±Û¿·´Û¤Ç³«Ëë¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤Î¤«¤Ê¤Ç¡Ê33¡Ë¤¬¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸µËëÆâ¡¦ÆÁ¾¡Î¶¤ÎÀéÅÄÀî¿ÆÊý¡Ê39¡Ë¤ÎÃÇÈ±¼°¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¤«¤Ê¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡¡ª»÷¤Æ¤ë¡¼¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¡£¡Ö»ä¡¢4¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¡ËÃ¯¤è¤ê¤â°ìÈÖ»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÀéÅÄÀî¿ÆÊý¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¤â¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çºÅ¤ÏÅìµþ¼Ì¿¿µ¼Ô¶¨²ñ¡Ê¿·Ê¹¡¢ÄÌ¿®¡¢ÊüÁ÷33¼Ò²ÃÌÁ¡Ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¤ÇÍèÇ¯1·î5Æü¤Þ¤Ç¡£