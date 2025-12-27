¡ÚÃæ»³Âç¾ã³²¡Û¥¨¥³¥í¥Ç¥å¥¨¥ë¤Í¤¸Éú¤»¤¿!¡¡»Ë¾å3Æ¬ÌÜÆ±°ìÇ¯J¡¦G1Ï¢ÇÆ¡¡ÁðÌî¡Ö´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×
¡¡¾ã³²³¦¤Î°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡ÖÂè148²óÃæ»³Âç¾ã³²¡×¤¬27Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ã±¾¡1¡¦5ÇÜ¤Î°µÅÝÅª1ÈÖ¿Íµ¤¥¨¥³¥í¥Ç¥å¥¨¥ë¤¬5ÇÏ¿Èº¹´°¾¡¡£»Ë¾å3Æ¬ÌÜ¤È¤Ê¤ëÃæ»³¥°¥é¥ó¥É¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤ÎÆ±°ìÇ¯J¡¦G1Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î´ØÀ¾½Å¾Þ¡ÖÂè20²óºå¿À¥«¥Ã¥×¡×¤Ï3ÈÖ¿Íµ¤¥ë¥¬¥ë¤¬¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Ç·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢ºòÇ¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS°ÊÍè¤Î¾¡¤ÁÀ±¡£G1ÇÏ¤¬´°Á´Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊÀäÂÐ²¦¼Ô¤ÎÃÂÀ¸¤À¡£¥¨¥³¥í¥Ç¥å¥¨¥ë¤¬´ÓÏ½¤ÎÁö¤ê¤ÇºÆ¤ÓÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Ãæ»³¥°¥é¥ó¥É¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤ÎÆ±°ìÇ¯J¡¦G1Ï¢ÇÆ¤Ï15Ç¯¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Ç¥¤¥È¡¢16¡õ17Ç¯¥ª¥¸¥å¥¦¥Á¥ç¥¦¥µ¥ó°ÊÍè3Æ¬ÌÜ¡£Ì¾ÇÏ¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÁðÌî¤Ï¡Ö¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¶¯¤¤¥Ç¥å¥¨¥ë¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ÎºÇÍ¥½¨¾ã³²ÇÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¥Í¥Ó¡¼¥¤¡¼¥à¤Î´ñ½±Æ¨¤²¡£¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¸³«¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬¡¢°È¾å¤ÏÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£ÌµÍý¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢2¼þÌÜ¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡£ºÇ¸å¤Î¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¤ò²á¤®¤Æ¥Í¥Ó¡¼¥¤¡¼¥à¤ËÊÂ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢Ä¾ÀþÈ¾¤Ð¤ÇÃÖ¤µî¤ê¡£¼«Ëý¤Î»ýÂ³ÎÏ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ò·Ú¤¯¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Ä¤«¤ó¤ÀÂ×´§¤À¤Ã¤¿¡£Á°Áö¤Î¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ËÌÜ¤ò³°½ý¡£3½µ´Ö¡¢¿ÇÎÅ½ê¤ÎÇÏË¼¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÁðÌî¤Ï¡Ö¤ß¤ë¤ß¤ë¶ÚÆù¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡£¥®¥ê¥®¥ê8³ä¤¯¤é¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÄÉ¤¤ÀÚ¤ë¤´¤È¤Ë¤°¤ó¤°¤ó»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¾õÂÖ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ïºå¿À¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ê3·î14Æü¡Ë¤«¤é»ÏÆ°Í½Äê¡£½Õ¤ÏÃæ»³¥°¥é¥ó¥É¥¸¥ã¥ó¥×¡Ê4·î18Æü¡ËÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£¡Öºå¿À¤Ç¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ï°ì¤Ä¤âÍî¤È¤µ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁðÌî¤Ïµ¤¹ç½½Ê¬¡£°ìÀï¤´¤È¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¥¨¥³¥í¥Ç¥å¥¨¥ë¡£¥ª¥¸¥å¥¦¥Á¥ç¥¦¥µ¥óÄ¶¤¨¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¢¡¥¨¥³¥í¥Ç¥å¥¨¥ë¡¡Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¡Êì¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È¡ÊÊì¤ÎÉã¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥³¡¼¥º¥¦¥§¥¤¡Ë19Ç¯5·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡²´6ºÐ¡¡Èþ±º¡¦´ä¸Í±¹¼Ë½êÂ°¡¡ÇÏ¼ç¡¦¸¶Â¼Àµµª»á¡¡À¸»º¼Ô¡¦ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤Î²¼²ÏÊÕËÒ¾ì¡¡ÀïÀÓ24Àï6¾¡¡Ê¤¦¤Á¾ã³²14Àï5¾¡¡á½Å¾Þ3¾¡ÌÜ¡Ë¡¡Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â3²¯1278Ëü7000±ß¡ÊÊ¿ÃÏ¡¢¾ã³²´Þ¤à¡Ë¡¡ÇÏÌ¾¤Î°ÕÌ£¤Ï´§Ì¾¡Ü·èÆ®¡£