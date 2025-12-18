³ÚÅ·¡¦»°ÌÚ´ÆÆÄ¡¡£ÖÃ¥²ó¤ØÅê¼ê¿ØºÆ·ú¤ËËÜ¹ø¡¡º£µ¨¤Îµ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¡Ö£²¿Í¤¸¤ã¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×Íè½Õ¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÎý½¬¸«Ä¾¤·¤â
¡¡³ÚÅ·¤Î»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢Íè½Õ¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÅê¼ê¿ØºÆ·ú¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ïµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿Áª¼ê¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉÔºß¡£¡Ö£²·î¤ÎÄ´À°¤Î»ÅÊý¤ò¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¸«Ä¾¤µ¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Îý½¬ÊýË¡¤«¤é¸«Ä¾¤¹³Ð¸ç¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âìÅÍß¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¡£Íèµ¨¤Îµ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£Åê¼ê¤ÎÌÜÉ¸¿Í¿ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö£²¿Í¤¸¤ã¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡©£·¿Í¡©¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤±¤É¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¡¢Âç´Ø¡¢¾åÂô¡¢Í¸¶¤Î£´Åê¼ê¤¬ÅþÃ£¡££²·å¾¡Íø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤ÇÃù¶â£²£¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¥í¡¼¥Æ¤Î¼´¤¬¹üÂÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÇÀþ¤¬ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¾¡Íø¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÀèÈ¯¤¬»î¹ç¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÍ¥¾¡¤¹¤ë¾ò·ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¾®Ìî»ûÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡¢°æÌî¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤¬¿·²ÃÆþ¤·¡¢»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤·ì¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢µ×ÊÝ¡ÊÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤íÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍ»¹ç¤ò´üÂÔ¡£Åê¼ê¿ØºÆ·ú¤ÎÅÚÂæ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯¡£