¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÀÄ³ØÂç£³Ï¢ÇÆ¤Øà¥¨¡¼¥¹¹õÅÄÍê¤ßáÃ¦µÑ¡Ö£´Ç¯À¸Á´°÷¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ÎÃíÌÜ¹»¤ò£¶²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Âè£±²ó¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£²ÅÙÌÜ¤Î£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ³ØÂç¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Á°²óÂç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬£¶¿ÍÈ´¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú·²Íº³äµò¤ÎÈ¢º¬Ï©¤ËÄ©¤à£¶¶¯¤¿¤Á¡Ê£±¡Ë¡Û½Ð±À±ØÅÁ¤Ï£·°Ì¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£³°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²¤Ä¤Î±ØÅÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÝÂê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡ËÍê¤ß¤Î¾õÂÖ¡£º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö²¦¼Ô¤ÎÄ©Àï¡Á²¶¤¬ÀÄ³Ø¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¡Á¡×¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¸å¤Ï¸Ä¡¹¤¬¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¿´µ»ÂÎ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¡£¤«¤Í¤Æ¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¡Ö³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£´Ç¯À¸¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÇ¾åµéÀ¸¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹õÅÄ¡¢¹Ó´¬¡ÊÊþô¦¡Ë¡¢±§ÅÄÀî¡Ê½ÖÌð¡Ë¡¢±ö½Ð¡ÊæÆÂÀ¡Ë¡¢º´Æ£¡ÊÍ°ì¡Ë¤Î£´Ç¯À¸¤Ï£µ¿Í¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¡££´Ç¯À¸Á´°÷¤ÇÈ¢º¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¶ðÂç¤Ïº´Æ£·½ÂÁ¡¢»³ÀîÂóÇÏ¡¢°ËÆ£ÁóÍ£¡¢µ¢»³ÐÒÂç¤Î£´Ç¯À¸¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤ò¼´¤Ë¤·¤¿ËÉÙ¤ÊÁª¼êÁØ¤ò¸Ø¤ë¡£ÃæÂç¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¾å°Ì£±£°¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤Ç»Ë¾å½é¤Î£²£·Ê¬Âæ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤Ï¿ï°ì¡£±ýÏ©¤«¤é¹âÂ®¥ì¡¼¥¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö±ýÏ©Í¥¾¡¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÉüÏ©¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤â¡Êº¹¤Ï¡Ë£³£°ÉÃ°ÊÆâ¡¢ºÇ°£±Ê¬°ÊÆâ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡££±Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¤È´í¸±¿å°è¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á£±£±Âç²ñ¤Ç£¸ÅÙÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÀäÂÐ²¦¼Ô¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡Öµ±¤±ÂçºîÀï¡×¤òÈ¯Îá¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÀÄ³ØÂç¤òµ±¤«¤»¤ëÀ±¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¤ÇÂç¼êÄ®¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡£